Roma, nuova pista per l’attacco: primi contatti per portare Raspadori nella Capitale

La Roma torna a muoversi sul mercato invernale e mette nel mirino Giacomo Raspadori, attualmente all’Atletico Madrid. L’ex Napoli, arrivato in Spagna con l’obiettivo di ritagliarsi un ruolo da protagonista, sta vivendo mesi complicati e guarda con favore a un possibile ritorno in Serie A. I giallorossi hanno avviato i primi passi concreti, contattando l’entourage del giocatore.

La stagione difficile all’Atletico Madrid

Il trasferimento di Raspadori ai Colchoneros avrebbe dovuto rappresentare una svolta, ma le aspettative non sono state rispettate. Su 20 partite disputate dalla squadra di Simeone, l’attaccante italiano è sceso in campo 11 volte, ma solo in tre occasioni da titolare. Un minutaggio limitato che ha influito sulle sue prospettive e che apre ora a possibili scenari di mercato.

L’interesse della Roma e la prima mossa del club

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la Roma ha già avviato i primi contatti con l’entourage del giocatore. Non si tratta ancora di una trattativa, ma il dialogo potrebbe presto trasformarsi in un confronto vero e proprio. Raspadori, da parte sua, non sarebbe contrario a un ritorno in Italia e vede nella Capitale un’occasione per rilanciarsi.

Le condizioni dell’Atletico e la formula giusta per l’affare

Resta da capire quale sarà la posizione dell’Atletico Madrid, che ha acquistato Raspadori pochi mesi fa per 22 milioni di euro più 4 di bonus. Difficile pensare a una cessione definitiva immediata, mentre una soluzione intermedia potrebbe mettere tutti d’accordo: un prestito con diritto di riscatto fissato tra 20 e 22 milioni. Una formula che consentirebbe alla Roma di valutare il giocatore e all’Atletico di non svalutare l’investimento.

Gasperini lo apprezza da tempo, può ricoprire molti ruoli in attacco

Il profilo di Raspadori è particolarmente gradito anche a Gian Piero Gasperini, che già ai tempi dell’Atalanta aveva mostrato interesse per il giocatore. Il nazionale azzurro classe 2000 è un profilo molto duttile, capace di ricoprire diversi ruoli tra attacco e centrocampo: nel classico 3-4-2-1 del tecnico di Grugliasco può ricoprire sia una delle due caselle dei trequartisti sia il ruolo di prima punta, mentre in caso di 3-4-3, può essere utilizzato come esterno alto a sinistra, senza dimenticare che a Napoli con Conte lo scorso hanno è stato anche impiegato a centrocampo come mezzala offensiva. La Roma aveva provato a portarlo nella Capitale anche lo scorso gennaio e ora, con l’apertura del mercato invernale, le strade potrebbero finalmente incrociarsi.

