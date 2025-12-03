Inter, Dumfries ha richieste dall’estero: i nerazzurri pensano al sostituto

L’assenza di Denzel Dumfries pesa eccome sull’Inter, e come se non bastasse il mercato causa nuove preoccupazioni al club nerazzurro. L’esterno olandese, fermo per un infortunio, continua a essere seguito con insistenza da diversi top club europei, pronti a monitorare la sua situazione in vista del futuro. E a Milano, di fronte a questo scenario, si comincia a riflettere su un eventuale sostituto.

#Dumfries pronto al rientro con l'#Inter! 🤩

C'è la data per il ritorno in campo 📅https://t.co/Gope7vI9sd — InterNews24 (@news24_inter) December 3, 2025

“Denzel Dumfries resta sempre nel radar dei top club europei per il 2026, dopo le sue eccellenti prestazioni nell’ultimo anno e mezzo. La Serie A l’ha votato come terzino destro della stagione e ha generato 20 tra gol e assist nell’Inter e in Nazionale, brillando in nerazzurro. Tra due settimane ci sarà il rientro dall’infortunio”: parole di Fabrizio Romano, riportate sul suo canale Youtube, che hanno allertato i tifosi interisti.

La mancanza dell’olandese si fa sentire: Luis Henrique ha messo in fila una serie di prestazioni deludenti mentre Matteo Darmian, ormai trentaseienne, non può sostenere le fatiche continue richieste a un esterno destro che deve muoversi a tutto campo. Per questo la società sta valutando un innesto sulla fascia destra.

Secondo il Corriere della Sera, il profilo individuato dall’Inter sarebbe quello di Marco Palestra, esterno del Cagliari ma di proprietà dell’Atalanta. Gli osservatori nerazzurri erano presenti all’Allianz Stadium durante Juventus-Cagliari, un segnale del loro interesse per il classe 2005.

Inter, chi arriva se parte Dumfries

La trattativa, però, non si preannuncia semplice: Palestra è in prestito secco, e i rapporti recenti con l’Atalanta non sono stati idilliaci dopo il mancato arrivo di Lookman la scorsa estate. Su di lui, inoltre, si sarebbero già mosse Juventus e Napoli, con il rischio concreto di una corsa al rialzo.

Il tutto mentre il futuro di Dumfries resta un’incognita: molto dipenderà dalle sue decisioni e dalle mosse dei club stranieri. L’Inter osserva, valuta e si prepara, perché la fascia destra potrebbe diventare presto uno dei nodi centrali del mercato.

Leggi anche: