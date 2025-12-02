Inter, torna Pepo Martinez: come sta il portiere spagnolo dopo la tragedia

Josep Martinez, portiere dell’Inter, sembra aver superato il periodo più difficile dopo l’incidente stradale dello scorso 28 ottobre, in cui ha perso la vita un 81enne. L’episodio aveva segnato profondamente il giocatore, tra notti insonni, paura e senso di colpa, momenti che hanno reso il ritorno alla normalità particolarmente complesso.

#Martinez: dall'incidente alla #CoppaItalia, come sta il portiere dell'#Inter. Lo scorso 28 ottobre, lo spagnolo è stato coinvolto in un incidente stradale in cui è morto un 81enne. "Pepo" ha lavorato con gli psicologi della società e sembra aver superato il periodo complicato pic.twitter.com/RoOzGIYMeJ — I fatti nostri (@Infofatti) December 2, 2025

Per affrontare il trauma, Martinez ha lavorato con il team di psicologi messo a disposizione dalla società nerazzurra. La strategia ha permesso al portiere spagnolo di convincersi di aver fatto tutto il possibile per evitare l’impatto.

In questo periodo, il supporto umano e tecnico dell’Inter, e in particolare di Cristian Chivu, ha avuto un ruolo fondamentale. L’allenatore ha manifestato vicinanza e sostegno, testando con discrezione l’equilibrio psicologico di Pepo, preparandolo gradualmente al possibile ritorno in campo.

Domani, nella sfida di Coppa Italia contro il Venezia, Martinez potrebbe ritrovare la titolarità. Per il portiere, scendere in campo rappresenterebbe un piccolo ma importante passo verso la normalità, dopo settimane trascorse tra allenamenti intensi e riflessioni personali. Nel frattempo, Pepo ha cercato di isolarsi dai commenti sui social, chiudendo il profilo Instagram per evitare offese o giudizi frettolosi.

Parallelamente, l’inchiesta per omicidio stradale segue il suo corso sotto la supervisione della pm di Como, Giulia Ometto. Le consulenze tecniche e l’autopsia hanno escluso che la morte dell’anziano sia stata provocata da un malore precedente all’impatto, confermando che si è trattato di un tragico incidente. Martinez continuerà ad affrontare questo aspetto a tempo debito, concentrandosi per ora sul recupero emotivo e sul ritorno alla normalità.

Leggi anche: