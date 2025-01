Orrore in Italia, Nicolò viene ucciso dal padre mente inseguiva la madre

Una discussione domestica tra genitori e figlio, originata da futili motivi, purtroppo si è trasformata in una vera e propria tragedia. Il figlio ha aggredito sia la madre che il padre: la prima è riuscita a fuggire, rifugiandosi in una stanza, mentre il padre ha reagito sparandolo. Per il 34enne purtroppo non c’è stato niente da fare. (Continua…)

Padre spara al figlio dopo litigio in famiglia

Nicolò Borghini di 34 anni è morto dopo essere stato sparato dal padre Edoardo con due colpi di fucile. La tragedia è avvenuta nella loro abitazione. La discussione familiare era nata per futili motivi. A quanto pare, il padre avrebbe reagito ad un’aggressione fisica da parte del figlio. L’uomo avrebbe così impugnato un fucile da caccia, che possedeva in casa, e avrebbe sparato due colpi a bruciapelo. Per Nicolò non c’è stato nulla da fare. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)