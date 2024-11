Neymar, una vita placcata d’oro. Nonostante abbia giocato appena sette partite con l’Al-Hilal, l’asso brasiliano ha già guadagnato una cifra astronomica: 270 milioni di euro in due anni di contratto, grazie all’ingaggio che lo ha portato via dal PSG per circa 90 milioni di euro.

Con queste cifre da capogiro, il brasiliano ha deciso di investire in un attico di lusso a Dubai, nel prestigioso complesso “Residences by Binghatti”. La proprietà, del valore di oltre 50 milioni di euro, vanta una vista panoramica, piscina, ascensore privato e persino un montacarichi per portare l’auto direttamente nell’attico. Il nuovo edificio, appartenente al proprietario della Bugatti, comprende 182 appartamenti esclusivi. Neymar, che ha già inaugurato la sua residenza insieme al padre, prenderà possesso definitivo dell’immobile entro il 2027. (continua dopo le foto)

Un rendering degli interni dell’attico di Neymar a Dubai

Il complesso “Residences by Binghatti” a Dubai

Nel frattempo, il suo procuratore Pini Zahavi ha respinto con forza le voci di un possibile addio all’Al-Hilal, definendo infondate le indiscrezioni: “Non ci sono discussioni sulla sua partenza. Neymar è sotto contratto e si trova bene in Arabia Saudita”.

