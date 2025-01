Neonata rapita, la madre della bimba rompe il silenzio

In queste ore un altro fatto di cronaca ha sconvolto l’Italia intera. Una neonata di un giorno è stata rapita a Cosenza. Per fortuna tutto si è risolto per il meglio e la piccola è stata ritrovata dalla Polizia. inoltre, sono state fermate le due persone, un uomo e una donna, che avevano prelevato la bambina all’interno della clinica Sacro Cuore, nel centro della città. Ora la madre della neonata rapita a Cosenza ha deciso di rompere il silenzio. (Continua a leggere dopo le foto)

Neonata rapita a Cosenza, le parole della madre

È durato poche ore il rapimento di una neonata di un giorno avvenuto a Cosenza. La piccola è stata ritrovata dalla Polizia. Sono state inoltre fermate le due persone, un uomo e una donna, che avevano prelevato la bambina all’interno della clinica Sacro Cuore, nel centro della città. Il rapimento, come riportato da Tgcom24, sarebbe stato messo a segno da una coppia, lei 51 anni di Cosenza, lui 43 senegalese. La donna, finta infermiera, avrebbe simulato per nove mesi una gravidanza e una settimana prima aveva postato sui social di aver partorito un bambina. Quando le Forze dell’ordine hanno rintracciato la piccola, era nei pressi della casa segnalata, che era stata addobbata come per la nascita di un bambino. Ora, superato il grande spavento, la madre della neonata rapita a Cosenza ha deciso di rompere il silenzio e di dire la sua su questa agghiacciante vicenda.

