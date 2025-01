Neonata rapita, spuntano le chat con cui Rosa Vespa ha ingannato il marito: cosa gli scriveva

Il caso della neonata rapita martedì scorso dalla clinica Sacro Cuore di Cosenza continua a gli animi dei genitori e della famiglia, soprattutto alla luce dei nuovi aggiornamenti. Dopo l’arresto della coppia e un primo interrogatorio, il gip ha infatti scarcerato uno dei due, il 43enne Acqua Moses, lasciando in carcere solo Rosa Vespa. Le indagini preliminari avrebbero infatti portato ad avvalorare che l’uomo sia estraneo ai fatti e che la 51enne abbia agito da sola. (Continua a leggere dopo la foto…)

Neonata rapita a Cosenza: colpo di scena sul caso

Il colpo di scena, inaspettato, ha fatto emergere e perplessità e nuovi dubbi sulla dinamica del rapimento avvenuto nella clinica ospedaliera di Cosenza lo scorso 21 gennaio. Il 43enne, marito di Rosa Vespa, era apparso inizialmente complice del terribile progetto della moglie: tuttavia, da quanto è emerso, egli sarebbe stato vittima di un inganno. Accortosi troppo tardi del fatto che la neonata portata a casa non fosse sua, sarebbe stato sorpreso con il resto della famiglia di Vespa durante i festeggiamenti per la nascita. Questa versione dei fatti sarebbe supportata da alcuni messaggi inviatigli dalla moglie il giorno della finta nascita e del successivo rapimento della piccola Sofia dall'ospedale di Cosenza.

“Non si era accorto di niente”: il marito estraneo ai fatti

Rosa Vespa avrebbe orchestrato un inganno riuscendo ad eludere i dubbi del marito, Moses Omogo Chidiebere. I messaggi, emersi durante la trasmissione di Rete 4 "Quarto Grado", sono stati riportati da "Leggo". Da quanto si evince, Rosa Vespa avrebbe strutturato il suo raggiro al marito trovando scuse per non farlo entrare in ospedale il giorno del "parto". «Amore mio, non ti fanno entrare – avrebbe scritto la donna in chat – ma io sono tranquilla ora. Guarda Whatsapp che dopo ti mando la foto dell'amore nostro». La donna si sarebbe spinta oltre continuando a tenere in piedi la farsa.

