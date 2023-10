Nba, Phila si spacca: Embiid e Harden vanno via?

La stagione dei Philadelphia 76ers è iniziata nel peggiore dei modi, con una serie di problemi che minano la solidità del progetto. Il primo riguarda James Harden, la stella arrivata lo scorso anno in cambio di Ben Simmons, che ha chiesto la cessione e ha accusato il presidente Daryl Morey di avergli mentito sulle sue intenzioni1. Il Barba ha esercitato l’opzione da 35.6 milioni di dollari per il prossimo anno, ma ha fatto sapere di voler andare ai Clippers, la sua squadra del cuore e non si è presentato al consueto media day con Phila.

Il secondo problema riguarda Joel Embiid, l’MVP in carica e leader indiscusso dei Sixers, che ha espresso il suo malumore per la situazione della squadra e per il mercato estivo deludente. Il centro camerunese ha dichiarato di voler vincere il titolo ad ogni costo, anche a costo di dover cambiare maglia per la prima volta in carriera. Embiid ha poi smentito le sue parole su Twitter, dicendo di aver scherzato, ma il messaggio era chiaro: vuole che Morey faccia qualcosa per rinforzare la squadra e per risolvere la questione Harden. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Il Barba James Harden dà il cinque alto ad un compagno prima della sfida playoff tra Philadelphia 76ers e Celtics

Phila immobile sul mercato

I Sixers sono infatti rimasti quasi immobili sul mercato, limitandosi a ingaggiare Kelly Oubre Jr. come free agent e a rinnovare Paul Reed. Nel frattempo, le principali rivali a Est si sono rinforzate con Lillard (Milwaukee) e Holiday (Boston), aumentando il divario con Philadelphia. La situazione è delicata in Pennsylvania e richiede interventi urgenti, se non si vuole rischiare di perdere le due stelle e di compromettere la stagione.