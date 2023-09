NBA. Dopo una parentesi di carriera lontano dagli USA, in Taiwan, Dwight Howard avrebbe voluto vestire la maglia dei Golden State Warriors. L’affare però sembra essere saltato sul più bello. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Dwight Howard in azione durante TaiwanBeer HeroBears-Taoyuan Leopards – T1 League. (Photo by Gene Wang/Getty Images)

Dopo una breve parentesi in Taiwan ai Taoyuan Leopards, Dwight Howard sembrava vicinissimo al realizzare l’obiettivo di tornare in NBA. Per andare a Golden State l’ex star si è resa disposta a tutto: si è sottoposto ai provini di rito al campo di allenamento della squadra, per poi raggiungere a Los Angeles Draymond Green e Chris Paul (possibili compagni) per un’ulteriore sessione privata di allemanento.

Porte chiuse per Howard

Tutto ciò però non è stato sufficiente. La dirigenza dei Warriors non è stata convinta a dare al giocatore una chance di fare parte del roster 2023/24. Howard – ricordiamo – ha 38 anni e diverse stagioni di carriera alle spalle (19!). Infine, il suo stile di gioco non incontra i meccanismi di Golden State, che anzi segue logiche e geometrie completamente differenti.

La decisione della franchigia è stata dunque quella di riservare il posto disponibile nel roster per un altro profilo, che potrebbe essere inserito – eventualmente – a stagione in corso. Nonostante il rifiuto, l’ex Lakers sembra comunque intenzionato ad approdare in NBA e in queste settimane non è da escludere che possa bussare alla porta di altre squadre. Play it again Dwight!