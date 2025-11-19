NBA, LeBron torna in campo ed è subito spettacolo: I Lakers volano

LeBron James è tornato e lo ha fatto in grande stile. Dopo aver saltato le prime 14 partite dei Los Angeles Lakers a causa di un problema al nervo sciatico, il fuoriclasse ha finalmente calcato il parquet nella vittoria casalinga per 140-126 contro gli Utah Jazz, segnando un traguardo storico: la sua 23ª stagione NBA, un record mai raggiunto da nessun altro giocatore nella storia della lega.

Il rientro di LeBron è stato subito produttivo. In meno di 30 minuti, James ha messo a referto 11 punti, 12 assist, 3 rimbalzi e una palla recuperata, contribuendo in modo decisivo al successo gialloviola. Ma il dato più sorprendente è la striscia di partite consecutive in doppia cifra, ora arrivata a 1.293: una serie iniziata il 6 gennaio 2007 e che continua a confermare l’incredibile continuità dell’asso dei Lakers.

Coach JJ Redick, interrogato sul tempo necessario per riportare LeBron al massimo livello, ha commentato con schiettezza: “Non ne ho davvero idea. In teoria ci vorrebbe un po’, ma LeBron è fatto in maniera diversa rispetto a tutti gli altri”. Parole che sottolineano quanto l’eccezionalità del numero 23 sia unica anche dopo 23 stagioni.

Altri risultati dalla notte NBA

La serata ha visto Golden State Warriors cadere in trasferta contro gli Orlando Magic (121-113), nonostante i 34 punti di Stephen Curry. Continuano la loro striscia positiva i Detroit Pistons, vittoriosi 120-112 contro gli Atlanta Hawks grazie ai 25 punti e 10 assist di Cade Cunningham.

Protagonista assoluto anche Jaylen Brown, autore di 29 punti nella vittoria dei Boston Celtics contro i Brooklyn Nets (113-99). Infine, Harrison Barnes trascina i San Antonio Spurs al successo 111-101 sui Memphis Grizzlies, mentre Shaedon Sharpe contribuisce con 29 punti alla vittoria dei Phoenix Suns contro i Portland Trail Blazers (127-110).

così a mostrare la sua incredibile capacità di essere decisivo nonostante l’anagrafe, stagione dopo stagione, confermandosi ancora una volta tra i protagonisti assoluti della NBA.

