NBA, Jokic abbatte Golden State, Hartenstein si prende la scena: Giannis domina Chicago

Nella notte di NBA lo spettacolo non è mancato. A Denver, i Nuggets spazzano via i Golden State Warriors con un netto 129-104. Con Steph Curry fuori per infortunio, i californiani non riescono mai a trovare ritmo. Nikola Jokic orchestra come un direttore d’orchestra consumato: 26 punti, 9 rimbalzi e 9 assist in tre quarti, poi riposo meritato. Accanto a lui, Jamal Murray firma 23 punti con 5 triple su 7 tentativi.

Tra i tanti campi imbarazzanti di questi 3 anni di Nba Cup, qui si è raggiunto l'apoteosi. Inguardabile, ingiocabile, pazzesco in senso puramente negativo. Ma come fanno a non rendersene conto? https://t.co/ZgTlAfBMNL — Davide Torelli (@JulianCarax84) November 8, 2025

A Milwaukee, Giannis Antetokounmpo ricorda a tutti perché il suo nome è sinonimo di dominio. I Bucks battono i Chicago Bulls 126-110, grazie a un greco incontenibile che chiude con 41 punti, 15 rimbalzi e 9 assist. Un’altra serata da incubo per la difesa di Chicago, travolta dalla fisicità del due volte MVP.

La conferma arriva da Sacramento, dove gli Oklahoma City Thunder umiliano i Kings 132-101. Non è il solito Shai Gilgeous-Alexander a far notizia – pur chiudendo con 30 punti – ma Isaiah Hartenstein, protagonista di una prestazione monstre: 33 punti e 19 rimbalzi, massimo in carriera. I Thunder tornano a volare e salgono a 9-1, continuando il cammino iniziato con il trionfo dell’anno scorso.

Il derby texano va ai San Antonio Spurs, che battono Houston 121-110 con un solido Wembanyama da 22 punti e 8 rimbalzi. Gli Heat, pur senza Adebayo e Herro, demoliscono Charlotte 126-108, grazie a un primo quarto da 53 punti, record di franchigia, e a un altro contributo concreto di Simone Fontecchio (11 punti in 19 minuti).

Continua anche il momento d’oro dei Detroit Pistons, che espugnano Brooklyn 125-107 e centrano la quinta vittoria consecutiva. Cade Cunningham brilla con 34 punti e 10 assist, mentre Jalen Duren aggiunge 30 punti e 11 rimbalzi.

I Magic fermano i Celtics 123-110 con una partenza fulminante (parziale di 20-2 nel primo quarto) e 27 punti di Franz Wagner. A Washington, i Cavaliers travolgono i Wizards 148-114, con sette uomini in doppia cifra e Donovan Mitchell autore di 24 punti in 26 minuti.

A Memphis, i Grizzlies superano Dallas 118-104 grazie ai 21 punti e 13 assist di Morant, mentre Toronto vince ad Atlanta 109-97 con tutto il quintetto in doppia cifra. Infine, nessun problema per i Timberwolves, che schiantano Utah 137-97 con Anthony Edwards da 37 punti e una tripla doppia di Randle (19-10-12).

Una notte lunga e piena di conferme: Jokic, Giannis e il sorprendente Hartenstein ricordano che il basket NBA, più che mai, resta un torneo per giganti.

