NBA, notte di sorprese: risorgono i Bulls, Detroit vola, Fontecchio protagonista

La serata NBA regala risultati a sorpresa e partite emozionanti. A Denver non basta l’ottava tripla doppia stagionale di Jokic, che ha realizzato uno score di 36 punti, 18 rimbalzi e 13 assist, per evitare la sconfitta contro i Bulls, tornati finalmente a vincere dopo cinque ko consecutivi.

Chicago vola fino al +18 nel secondo quarto, poi subisce il rientro dei Nuggets ma nel finale le triple di Huerter e Vucevic blindano il successo esterno contro una delle squadre più solide di questo avvio.

Sugli altri parquet, i Thunder passano a New Orleans con una partenza travolgente: 49 punti nel primo quarto, nuovo record della franchigia. Holmgren chiude con 26 punti e nove rimbalzi, contribuendo alla sesta vittoria di fila di una squadra che continua a dettare ritmo.

Serata di grande impatto anche per Detroit, arrivata al decimo successo consecutivo. I Pistons (12-2) piegano i Pacers nonostante le assenze di Cunningham, Harris e Thompson: basta un Duren monumentale, autore di 31 punti e 15 rimbalzi, per controllare la gara e confermarsi come uno dei lunghi più in forma della lega.

A Miami, gli Heat rischiano grosso nel finale dopo aver condotto in doppia cifra, ma riescono a respingere il ritorno dei Knicks. Ottima prova di Simone Fontecchio, che in 21 minuti firma 14 punti con 4/7 da tre, diventando un fattore importante nella rotazione.

A Philadelphia, intanto, i Clippers sprecano dieci punti di margine nell’ultimo quarto: vincono i 76ers e rientra Paul George, al debutto stagionale con nove punti in nove minuti. Maxey, invece, trascina: 39 punti e sei assist.

NBA, momento d’oro per i Raptors

I Cavaliers battono i Bucks e salgono a 10-5 grazie a un parziale decisivo di 12-3 a fine terzo quarto. Milwaukee perde anche Giannis, costretto a uscire nel secondo quarto per un problema muscolare: gli esami chiariranno l’entità del guaio. Mitchell mette il sigillo con una gara da 37 punti.

I Raptors continuano il loro momento d’oro. L’ottavo successo nelle ultime nove gare arriva grazie al canestro di Barrett a 18’’ dalla sirena contro gli Hornets. Charlotte si consola con i 24 punti del rookie Knueppel, mentre Ingram ne mette 27.

A Minneapolis, i Timberwolves non faticano contro Dallas: serata difficile per Edwards e Randle, ma dalla panchina Reid brilla con 22 punti e 12 rimbalzi. I Mavericks non riescono a reggere il ritmo di una squadra che si conferma solida su entrambi i lati del campo.

