LBA, colpaccio di Trapani a Milano: i risultati

LBA, la Serie A di basket regala colpi a sorpresa nell’8ª giornata: Trapani espugna il Forum di Milano, mentre Brescia centra un successo esterno a Napoli e si prende la vetta solitaria in attesa della partita della Virtus Bologna.

#RiccardoMoraschini 18 punti nella vittoria di #Cantù vs #Cremona.

Seconda vittoria stagionale per la neopromossa guidata da coach Brienza.

La giornata si apre con una vittoria di misura di Sassari su Trento per 89-88, grazie alla stoppata decisiva di Thomas sulla sirena. Nel pomeriggio, Venezia domina a Reggio Emilia per 89-79, mentre Varese conquista il derby contro Cantù con il punteggio di 91-82.

L’impresa più sorprendente è quella di Trapani, che sbanca il Forum di Milano piegando l’Olimpia per 86-80, regalando ai siciliani un successo di prestigio contro una delle squadre più attese del campionato. Milano paga le fatiche di Eurolega, dove è in serie positiva e in zona play-in.

LBA, sorprese e grande equilibrio

Nel posticipo domenicale, Brescia conferma il suo ottimo momento espugnando Napoli per 85-72 e portandosi da sola in testa alla classifica. La Germani dovrà però confermare la leadership nel posticipo serale, quando la Virtus Bologna sarà impegnata a Treviso.

La giornata di Serie A dimostra ancora una volta quanto il campionato sia aperto e competitivo, con risultati in grado di ribaltare le attese e mantenere alta la suspense.

