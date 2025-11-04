NBA, i Lakers volano anche senza Doncic: Antetokounmpo ancora decisivo

È sempre Giannis Antetokounmpo il protagonista della notte di Nba. Il fuoriclasse greco realizza 33 punti e cattura 13 rimbalzi, chiudendo con un canestro sulla sirena che ammutolisce il pubblico di Indianapolis. I Bucks vincono così in trasferta contro i Pacers per 117-115, confermando la superiorità decisiva del loro leader.
Altro pezzo fuori su @Dunkest! A grande richiesta (?!) il mio parere su questo avvio dei #LosAngelesLakers e su come coach Redick (aka Lo Scienziato del Giuoco) si stia (ben) aggiustando di notte in notte, viste le assenze. https://t.co/WrI9my6sre— Davide Torelli (@JulianCarax84) November 4, 2025
Buone notizie arrivano dai Los Angeles Lakers, che si impongono a Portland 123-115 senza poter contare su Doncic e Reaves. Il centro Deandre Ayton si prende la scena, trascinando la squadra con una prestazione solida e dimostrando che i Lakers sanno vincere anche senza i loro più noti fuoriclasse.
I Miami Heat battono i Los Angeles Clippers 120-119, con 11 punti del nostro Simone Fontecchio, mentre Nikola Jokic realizza il massimo stagionale da 34 punti, guidando i Denver Nuggets alla vittoria per 130-124 contro Sacramento. In controtendenza, i Boston Celtics cadono in casa contro gli Utah Jazz 103-105, nonostante i 36 punti di Jaylen Brown.
Il ritorno di Ja Morant in campo non porta serenità a Memphis, battuta 114-106 dai Detroit Pistons. Morant chiude con 18 punti e 10 assist, ma appare distaccato da compagni e tifosi, in un clima di tensione dopo la sospensione disciplinare per una partita da parte dei Grizzlies.
NBA, le altre partite della notte
Brooklyn-Minnesota 109-125, New York-Washington 119-102, Houston-Dallas 110-102, con New York che si rilancia dopo la sconfitta di qualche giorno fa con Chicago. Per il basket americano un’altra notte intensa, tra conferme dei big e sorprese, per un campionato che si fa sempre più interessante.
