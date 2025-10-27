NBA, i Lakers sbancano Sacramento: a Miami si vede un grande Fontecchio

NBA, una notte da ricordare per Austin Reaves, protagonista assoluto della vittoria dei Los Angeles Lakers sul campo dei Sacramento Kings (127-120). Senza LeBron James e con Doncic ancora fermo ai box per un problema alla mano, la squadra californiana ha trovato un eroe inatteso.

Austin Reaves mette insieme 51 punti, 11 rimbalzi e 9 assist, dominando la partita con una maturità da veterano e una precisione glaciale dalla lunetta (21/21). Accanto a lui brilla Ayton, autore di 22 punti e 15 rimbalzi. Per i Kings, LaVine ne firma 32 ma non basta a evitare la seconda sconfitta in tre gare.

Serata positiva anche per Simone Fontecchio, che con 14 punti e 4 rimbalzi dalla panchina contribuisce al successo dei Miami Heat contro i New York Knicks (115-107). Gli uomini di Spoelstra, ancora privi di Herro, costruiscono il successo con un parziale devastante di 23-6 tra terzo e quarto periodo. A brillare, oltre all’azzurro, anche Powell, che ne mette 29.

A San Antonio, invece, continua lo show di Victor Wembanyama. Il francese domina i Brooklyn Nets con 31 punti, 14 rimbalzi e 6 stoppate, regalando agli Spurs il terzo successo consecutivo (118-107). Accanto a lui, ottimo Harper con 20 punti e 8 assist, mentre Thomas prova a tenere in piedi i Nets con 40 punti personali.

A Cleveland i Cavaliers battono i Milwaukee Bucks (118-113) nonostante un Antetokounmpo da 40 punti e 14 rimbalzi. Decisivo Donovan Mitchell, che segna 10 dei suoi 24 punti nell’ultimo quarto, e un solido Mobley da 23.

Spettacolo puro invece a Washington, dove gli Hornets travolgono i Wizards (139-113) grazie a una straordinaria tripla doppia di LaMelo Ball: 38 punti, 13 rimbalzi e 13 assist. Il rookie Knueppel convince con 20 punti e 5 triple a segno.

Crollano ancora i Boston Celtics, sconfitti dai Detroit Pistons (119-113) e ancora a secco di vittorie dopo tre partite. Non bastano i 41 punti di Jaylen Brown, travolto dalla forza sotto canestro di Duren (24 e 17 rimbalzi) e dall’ottima prova di Cunningham.

NBA, continua la crisi dei Celtics

Primo sorriso invece per i Dallas Mavericks, che superano i Toronto Raptors (139-129) grazie al talento del rookie Cooper Flagg, autore di 22 punti e protagonista del parziale decisivo nel terzo quarto.

Dopo un primo tempo opaco, i Los Angeles Clippers ribaltano i Portland Trail Blazers (114-107) con Kawhi Leonard in versione leader (30 punti e 10 rimbalzi) e un ottimo Harden da 20 punti e 13 assist.

Vittoria più sofferta per i Minnesota Timberwolves, che battono i Pacers (114-110) nonostante l’infortunio di Anthony Edwards dopo soli tre minuti. In sua assenza, ci pensa Randle con 31 punti, mentre Siakam tiene viva Indiana con una doppia doppia da 33 e 10.

