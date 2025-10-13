NBA, i Lakers fanno sul serio: Warriors Ko in pre-seasons nonostante le assenze pesanti

I Los Angeles Lakers rompono il ghiaccio nella preseason NBA superando i Golden State Warriors 126-116 alla Crypto.com Arena, in una gara che ha mostrato importanti segnali di crescita del gruppo guidato da JJ Redick. Dopo una settimana di allenamenti, la squadra gialloviola ha finalmente mostrato di recepire il progetto del nuovo coach: più fluidità offensiva, transizioni rapide e difesa ordinata, soprattutto lontano dalla palla.

Il protagonista assoluto è stato Austin Reaves, autore di 21 punti in 23 minuti con un eccellente 7/10 al tiro. Accanto a lui, Rui Hachimura ha confermato la propria crescita con 16 punti e 6/10 dal campo, mentre il rookie Dalton Knecht (16 punti, 4/9) ha mostrato personalità da veterano.

Buoni segnali anche da Deandre Ayton, che ha chiuso con 14 punti, 8 rimbalzi e 5 assist, contribuendo all’ottima efficienza di squadra: 53.8% dal campo e 44.4% da tre punti. Reaves è stato costretto a lasciare il campo nel terzo quarto dopo una collisione con Brandin Podziemski, ma è rimasto in panchina senza apparenti gravi conseguenze.

L’infermeria continua a condizionare la preseason dei Lakers. Restano ai box LeBron James, Marcus Smart, Luka Doncic, Maxi Kleber e Adou Thiero. Redick ha spiegato che Smart, alle prese con una tendinopatia all’Achille, potrebbe rientrare in una delle prossime sfide contro Suns, Mavericks o Kings.

Il coach ha anche risposto alle critiche sulla gestione delle rotazioni, ricordando che “queste sono le carte che ci sono state date” e sottolineando l’importanza di “avere più tempo per allenarsi e meno trasferte”.

Negli altri match di preseason NBA, i Denver Nuggets hanno battuto i Los Angeles Clippers 102-94, con il ritorno in campo di Chris Paul in maglia Clippers per quella che potrebbe essere la sua ultima stagione. Tutto facile per i Boston Celtics, vincenti 138-107 sui Cleveland Cavaliers grazie ai 21 punti di Anfernee Simons, mentre i Milwaukee Bucks hanno superato i Chicago Bulls 127-121 in un confronto ad alto ritmo.

