NBA nel segno di Doncic: i risultati della notte di Halloween

NBA, nella notte in cui l’America si maschera, Luka Doncic si toglie la maschera e mostra la sua vera faccia: quella del fenomeno. Quarantaquattro punti, dominio assoluto e un record da leggenda: è il primo nella storia dopo Wilt Chamberlain a iniziare una stagione con tre gare consecutive da oltre 40 punti. I Lakers ringraziano, e con lui in campo battono Memphis 117-112, in una partita che ha avuto poco di ordinario.

NO MERCY LUKA 🪄



L'esordio in questa NBA Cup è vincente! Espugniamo di forza Memphis grazie ad un grande secondo tempo e balziamo subito in testa al girone!



117-112 in casa di Ja, che gioca malissimo (solo 8 punti) e viene ANNIENTATO nel matchup contro l'MVP della notte: DONCIC pic.twitter.com/j8aci1EoAs — IL CANTURINO TORNATO IN SERIE 🅰️🤍💙 (1-3)×(4-2) (@IlCanturino_24) November 1, 2025

Quando condividi un record con Wilt, il basket smette di essere solo un gioco. Doncic è stato una forza della natura: 44 punti, leadership, tecnica, e una presenza che ha stregato l’arena del Tennessee. Dopo un avvio equilibrato, il “Don” ha preso per mano Los Angeles, rispondendo colpo su colpo ai Grizzlies. Nel finale, ha orchestrato l’allungo decisivo con Reaves e Smart, chiudendo i conti con una freddezza da veterano.

Sull’altro lato, Ja Morant ha vissuto la peggior notte della stagione: 8 punti, 3/14 al tiro e un eloquente 0/6 da tre. Senza il suo leader, Memphis è crollata nel quarto periodo, mentre i Lakers – ora 4-2 – si godono un Doncic in versione MVP e un gruppo che comincia a crederci davvero.

Il resto della notte di Halloween ha regalato emozioni da brividi. A Los Angeles, i Clippers (3-2) vincono 126-124 contro New Orleans (0-5) con una prodezza di Kawhi Leonard: 34 punti e il canestro decisivo allo scadere. Una sentenza, l’ennesima. Dall’altra parte, Zion Williamson ne segna 25 nel solo secondo tempo, ma non basta a evitare la quinta sconfitta consecutiva.

A Portland, i Trail Blazers (4-2) beffano Denver (3-2) 109-107 con un finale folle: Avdija e Grant si prendono la scena, ma è Camara a firmare la giocata chiave. Prima stoppa il layup di Johnson, poi costringe Jokic alla palla a due che porta ai due liberi decisivi di Grant. I Nuggets, avanti di cinque a un minuto dalla fine, si fanno rimontare e perdono la chance di regalare a Jokic la quinta tripla doppia consecutiva: sarebbe stato record all time per un inizio di stagione. (continua dopo la foto)

All’United Center, i Bulls (5-0) si confermano imbattuti superando New York (2-3) 135-125: Giddey è il protagonista assoluto con 32 punti e quasi una tripla doppia, mentre Donovan festeggia la 200ª vittoria da coach di Chicago. I Knicks rimontano nel terzo quarto, ma cedono nel finale sotto i colpi di Vucevic.

A Philadelphia, la prima sconfitta stagionale dei 76ers (4-1) arriva per mano dei Celtics (3-3), che vincono 109-108. Jaylen Brown è un incubo per la difesa di Philly: 32 punti con un primo quarto da 16. Maxey sbaglia il tiro del sorpasso, Embiid fallisce la tripla della vittoria.

Nelle altre: Atlanta (3-3) domina a Indiana (108-128) con un parziale da 34-17 nel terzo quarto; Toronto (2-4) sorprende Cleveland (3-3) 112-101 con una super panchina; Phoenix (2-4) si prende la rivincita su Utah (2-3) 118-96 grazie a un Booker da 36 punti e 9 assist.

NBA tutti i risultati

Memphis Grizzlies–Los Angeles Lakers 112-117

Indiana Pacers–Atlanta Hawks 108-128

Cleveland Cavaliers–Toronto Raptors 101-112

Philadelphia 76ers–Boston Celtics 108-109

Chicago Bulls–New York Knicks 135-125

Phoenix Suns–Utah Jazz 118-96

Los Angeles Clippers–New Orleans Pelicans 126-124

Portland Trail Blazers–Denver Nuggets 109-107

Una notte da paura vera, quella della NBA Cup, dove Doncic non si traveste da fenomeno. Lo è, semplicemente.

