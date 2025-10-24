Eurolega, Olimpia Milano: grande rimonta ma cade in casa contro il Valencia

L’Olimpia Milano rimonta da -22 ma perde 100-103 al Forum contro il Valencia. Dopo il pari sul 100-100, la tripla di Jean Montero decide il match nei secondi finali. È la terza sconfitta su tre gare interne in Eurolega (bilancio complessivo 2-4).

🇬🇧 Olimpia's attempted comeback came up short in the end. Valencia prevailed 103-100 in Milan, despite a career-night for Leandro Bolmaro, Pippo Ricci and Armoni Brooks hot shooting



Game Report Here 👉https://t.co/GjfQbmU9vD#insieme pic.twitter.com/58yOUk2fGH — Olimpia Milano (@OlimpiaMI1936) October 24, 2025

I protagonisti

Super Leandro Bolmaro: 31 punti, 10/15 dal campo e 37 di valutazione. Armoni Brooks accende l’ultimo quarto con 14 dei suoi 16 punti e 4/7 da tre. Buon apporto di Quinn Ellis (10 punti e 6 assist) e Pippo Ricci, tra i trascinatori della rimonta. Devin Booker fatica, Marko Guduric in serata no.

Le parole di Messina

“È stata una partita dura: non abbiamo mai sofferto così tanto in difesa e siamo mancati di comunicazione tra fine primo e inizio secondo quarto, poi ancora all’inizio del terzo. Loro hanno segnato sette triple di fila e noi abbiamo fatto troppo poco. Le cose sono cambiate quando siamo andati piccoli, anche con Ricci e Sestina insieme.”

“In attacco bene, ma dietro abbiamo sofferto la velocità delle guardie, il tiro dei lunghi e il loro modo di aprire il campo. Con cuore e qualità abbiamo rimontato e avuto la palla per vincere: abbiamo sbagliato anche due lay-up pesanti. Dobbiamo partire meglio mentalmente.”

MILAN, ITALY – OCTOBER 23: Ettore Messina, Head Coach of EA7 Emporio Armani Milan during the EuroLeague Regular Season Round 8 match between EA7 Emporio Armani Milan and Valencia Basket at Unipol Forum on October 23, 2025 in Milan, Italy. (Photo by Luca Sgamellotti/Euroleague Basketball via Getty Images)

Il quintetto piccolo e gli infortuni

“Il quintetto piccolo lo rivedremo: non sempre è produttivo (a Monaco non ha funzionato, a Varese sì). Gli infortuni ci tolgono continuità. Nel riscaldamento si è fermato Ousmane Diop, ci avrebbe aiutati perché stava giocando bene.”

I numeri chiave

Parziale Valencia : 7 triple consecutive tra fine 1° e inizio 3° periodo

: 7 triple consecutive tra fine 1° e inizio 3° periodo Rimonta Olimpia : da -22 fino al 100-100

: da fino al Bolmaro : 31 punti , 10/15 al tiro, 37 val.

: , al tiro, Brooks : 16 punti (14 nell’ultimo quarto), 4/7 da tre

: (14 nell’ultimo quarto), da tre Bilancio Eurolega: 2 vinte – 4 perse, 0-3 al Forum

Leggi anche: