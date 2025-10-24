Eurolega, Olimpia Milano: grande rimonta ma cade in casa contro il Valencia

L’Olimpia Milano rimonta da -22 ma perde 100-103 al Forum contro il Valencia. Dopo il pari sul 100-100, la tripla di Jean Montero decide il match nei secondi finali. È la terza sconfitta su tre gare interne in Eurolega (bilancio complessivo 2-4).
I protagonisti
Super Leandro Bolmaro: 31 punti, 10/15 dal campo e 37 di valutazione. Armoni Brooks accende l’ultimo quarto con 14 dei suoi 16 punti e 4/7 da tre. Buon apporto di Quinn Ellis (10 punti e 6 assist) e Pippo Ricci, tra i trascinatori della rimonta. Devin Booker fatica, Marko Guduric in serata no.
Le parole di Messina
“È stata una partita dura: non abbiamo mai sofferto così tanto in difesa e siamo mancati di comunicazione tra fine primo e inizio secondo quarto, poi ancora all’inizio del terzo. Loro hanno segnato sette triple di fila e noi abbiamo fatto troppo poco. Le cose sono cambiate quando siamo andati piccoli, anche con Ricci e Sestina insieme.”
“In attacco bene, ma dietro abbiamo sofferto la velocità delle guardie, il tiro dei lunghi e il loro modo di aprire il campo. Con cuore e qualità abbiamo rimontato e avuto la palla per vincere: abbiamo sbagliato anche due lay-up pesanti. Dobbiamo partire meglio mentalmente.”
Il quintetto piccolo e gli infortuni
“Il quintetto piccolo lo rivedremo: non sempre è produttivo (a Monaco non ha funzionato, a Varese sì). Gli infortuni ci tolgono continuità. Nel riscaldamento si è fermato Ousmane Diop, ci avrebbe aiutati perché stava giocando bene.”
I numeri chiave
- Parziale Valencia: 7 triple consecutive tra fine 1° e inizio 3° periodo
- Rimonta Olimpia: da -22 fino al 100-100
- Bolmaro: 31 punti, 10/15 al tiro, 37 val.
- Brooks: 16 punti (14 nell’ultimo quarto), 4/7 da tre
- Bilancio Eurolega: 2 vinte – 4 perse, 0-3 al Forum
