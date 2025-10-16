La Virtus Bologna vola in Eurolega, prestazione convincente con il Monaco

La Virtus Bologna torna a vincere in Eurolega e lo fa davanti al suo pubblico, superando il Monaco per 77-73 in una sfida combattuta alla Segafredo Arena. Una prestazione di carattere, con le V Nere sempre avanti nel punteggio e capaci di toccare anche i 13 punti di vantaggio nell’ultimo quarto, prima di contenere il tentativo di rimonta dei monegaschi.

Virtus Bologna – AS Monaco, pagelle e interviste



VIRTUS BOLOGNAVildoza – voto 6,5 – (-/- 1/2 2/4) – Un lampo importante che lancia la fuga delle V nere. Tre assist.Edwards- voto 8 – (7/7 4/5 3/10) – L’attacco passa…



➤ https://t.co/fUWspWPHvR#Pagelle #Interviste — W Bologna (@Fresatura_Bo) October 15, 2025

Mattatore del match per i bolognesi è stato Carsen Edwards, autore di 24 punti e protagonista nei momenti decisivi. Tra gli ospiti, l’ex Olimpia Milano Nikola Mirotic ha firmato 16 punti, ma non sono bastati a un Monaco apparso discontinuo.

Con questo successo, la Virtus interrompe la mini serie negativa dopo le due sconfitte contro Valencia e Paris, riaccendendo l’entusiasmo e restituendo fiducia al pubblico e ai giocatori dopo l’avvio promettente contro il Real Madrid.

Al termine della gara, coach Dusko Ivanovic ha sottolineato la forza mentale dei suoi giocatori: “Abbiamo giocato con più pazienza e decisione rispetto a loro. Penso che abbiamo meritato questa vittoria. Questa è l’unica mentalità che si può avere. Se vuoi vincere devi avere questo tipo di carattere. Oggi festeggiamo, domani è un altro giorno”.

Parole che riassumono l’approccio richiesto dal tecnico montenegrino: concentrazione, intensità e spirito di squadra. Con questa vittoria, la Virtus dimostra di poter restare protagonista anche in Europa. dove l’obiettivo è cancellare le brutte prestazioni della scorsa stagione.

Leggi anche: