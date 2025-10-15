Basket, per l’Italia inizia l’era di Luca Banchi: le prime convocazioni del nuovo Ct

Per l’Italia del basket è iniziata nei fatti l’era di Luca Banchi. Il nostro movimento, dopo il buon lavoro svolto dall’ex Ct Pozzecco, si deve porre obbiettivi importanti. Dopo anni di risultati altalenanti, la priorità è ricostruire un gruppo competitivo capace di riportare la Nazionale ai livelli che le competono sul piano internazionale.

Dopo oltre 3 anni, il nostro Okeke torna finalmente nel giro della Nazionale!



La cura Cantù sta dando i suoi frutti e questo risultato per il rilancio la carriera di Leonardo è importantissimo. Ottima scelta da parte di Luca Banchi



In questo percorso riparte la sfida azzurra, affidata a un tecnico esperto e vincente come Luca Banchi, reduce da esperienze di alto profilo tra club e selezioni nazionali. L’ex allenatore di Siena e Virtus Bologna è considerato un profilo di garanzia, capace di unire rigore tattico e visione moderna del gioco.

Sono quindici i giocatori convocati da Banchi per il mini-raduno di Roma, in programma dal 20 al 22 ottobre, con altri cinque atleti tenuti in riserva in caso di necessità. Sarà il primo passo ufficiale del nuovo corso azzurro, a poco più di un mese dall’esordio nelle qualificazioni ai Mondiali 2027, in programma il 27 novembre.

La lista conferma la volontà del c.t. di puntare sui giovani e su giocatori non impegnati in coppe europee o anticipi di campionato, in modo da poter lavorare con un gruppo omogeneo e motivato. Al suo fianco Banchi avrà Gigi Datome come team manager e gli assistenti Adriano Vertemati e Iacopo Squarcina.

Il ritrovo è fissato per lunedì 20 ottobre alle 12, con il primo allenamento al PalaTiziano dalle 17 alle 20. Martedì doppia seduta (alle 10 e alle 17), mentre mercoledì 22 ottobre è previsto uno scrimmage contro la Sebastiani Rieti alle 12.30, prima del rompete le righe.

I convocati del Ct Luca Banchi

Playmaker: Calzavara, Gallo, Zampini, Torresani

Guardie/Ali: Allinei, Cavallero, Loro, Sarto, Virginio

Ali/Centri: Esposito, Ferrari, Udom

Centri: Caruso, Okeke, Possamai

Riserve: Faggian, Marangon, Massone, Miani, Simioni

