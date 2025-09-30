Basket, è ufficiale: la Nazionale italiana riparte da Luca Banchi, tutti i dettagli

L’Italbasket riparte da Luca Banchi. La Federazione Italiana Pallacanestro ha ufficializzato la nomina del tecnico toscano come nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana maschile. Banchi va a sostituire un tecnico appassionato e apprezzato da giocatori e critica come Gianmarco Pozzecco. Al nuovo Ct la Federazione ha assicurato un contratto triennale.

Basket, Luca Banchi è il nuovo ct dell’Italia: chi è https://t.co/gul1craYvG — Cagliari Live Magazine (@cagliarilivemag) September 30, 2025

Il debutto di Banchi sulla panchina azzurra è fissato per giovedì 27 novembre 2025, in occasione della prima partita di qualificazione ai Mondiali Fiba 2027 contro l’Islanda. La massima competizione continentale si disputerà a Doha, in Qatar, tra due anni.

La presentazione ufficiale del nuovo tecnico avverrà venerdì 3 ottobre a Roma, alle 11.30, nel Salone d’Onore del Coni, con diretta streaming sul canale YouTube di Italbasket. Attorno a Banchi ci sono tante speranze e aspettative, incrementate dal prestigio internazionale del Ct.

Italia, Luca Banchi e il prestigio internazionale

Nato a Grosseto il 1° agosto 1965, Banchi è il ventitreesimo ct della nazionale italiana. Recentemente nominato miglior coach del Mondiale Fiba 2023 alla guida della Lettonia, il tecnico ha guidato il team baltico verso un significativo salto di qualità dal 2021 a oggi, imponendosi come uno degli allenatori più apprezzati del panorama internazionale.

Con la sua esperienza e il suo importante curriculum internazionale, Banchi si prepara a guidare l’Italbasket verso un nuovo ciclo, puntando a riportare la Nazionale ai vertici del basket continentale da cui manca troppo tempo.

