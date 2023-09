Home » Nazionale, Politano out per infortunio: Spalletti chiama Orsolini

In ritiro a Milanello per preparare la gara contro l’Ucraina, l’Italia perde Matteo Politano per un affaticamento al polpaccio. Al suo posto Spalletti chiama Riccardo Orsolini dal Bologna. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Luciano Spalletti dirige gli allenamenti degli Azzurri (Photo by Claudio Villa/Getty Images)

Durante la mattinata di oggi – in cui la Nazionale ha svolto il suo primo allenamento a Milanello – sono state effettuate delle valutazioni sulle condizioni fisiche di alcuni giocatori. Infortunati nella gara pareggiata ieri contro la Macedonia del Nord, Matteo Politano e Gianluca Mancini hanno abbandonato il ritiro per proseguire le cure nei propri club di appartenenza. Il primo a causa di un risentimento muscolare tricipite surale destro, mentre il secondo per un affaticamento muscolare adduttori coscia destra.

Out Politano, in Orsolini

In previsione della partita degli Azzurri contro l’Ucraina in programma martedì e tenendo conto delle precedenti assenze di Pellegrini e Chiesa, l’allenatore Spalletti ha deciso di convocare Riccardo Orsolini. L’esterno del Bologna raggiungerà nel pomeriggio il centro sportivo di Milanello, dove la Nazionale si trova in ritiro dallo scorso ieri notte.