Simone Inzaghi rinnova con l’Inter fino al 2025

Continua il matrimonio tra Simone Inzaghi e l’Inter: a darne ufficialità è il club nerazzurro che ha comunicato di aver rinnovato fino al 2025 il contratto del suo attuale tecnico. Un segnale forte in vista del “derby tra prime in classifica” in programma al termine della pausa per le Nazionali contro il Milan.

Prolungamento di un’altra stagione rispetto alla precedente scadenza nel 2024 per il tecnico Piacentino che è sulla panchina nerazzurra dal 2021. Da allenatore dell’Inter Simone Inzaghi ha raggiunto importanti traguardi come la Finale di Champions League persa la passata stagione contro il Manchester City ad Istanbul e ha alzato 4 trofei: 2 Coppe Italia e 2 Supercoppe italiane. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Simone Inzaghi raccoglie i palloni dopo la fine di un allenamento dell’Inter (Photo by Mattia Ozbot – Inter/Inter via Getty Images)

Re di Coppe

“Ufficiale il prolungamento di contratto del tecnico nerazzurro fino al 2025. FC Internazionale Milano è felice di comunicare il rinnovo di contratto dell’allenatore Simone Inzaghi. Grazie al nuovo accordo, il tecnico sarà alla guida dei nerazzurri fino al 2025″ si legge sul sito ufficiale del club nerazzurro. Per Simone Inzaghi si tratta del secondo incarico da allenatore dopo quello, durato ben 11 anni, alla guida della Lazio partendo dal settore giovanile e finendo alla prima squadra dal 2016 al 2021. Oltre ai 4 trofei con l’Inter, il tecnico emiliano ha vinto 2 Supercoppe italiane e una Coppa Italia alla guida della Lazio.