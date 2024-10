Nazionale, Kean ha la lombalgia: Spalletti corre ai ripari convocando Lucca

Luciano Spalletti è costretto ad aggiornare la lista dei 23 convocati per le prossime partite di Nations League, in programma il 10 e 14 ottobre contro Belgio e Israele. Moise Kean si è infatti presentato in ritiro a Coverciano acciaccato dopo il match vinto dalla Fiorentina contro il Milan: a disturbarlo una fastidiosa lombalgia.

Kean accusa una lombalgia, a Coverciano arriva Lucca 🇮🇹



💪 L'attaccante dell'Udinese torna in #Nazionale a sette mesi di distanza dalla prima chiamata#Azzurri #VivoAzzurrohttps://t.co/o2tgZzDBVG — Nazionale Italiana ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Azzurri) October 7, 2024

Il Ct della Nazionale corre ai ripari convocando un altro attaccante: si tratta di Lorenzo Lucca, centravanti dell’Udinese, già nel giro azzurro, ma convocato solo una volta fino ad oggi. Gli Azzurri si sono radunati nella serata di ieri a Coverciano e nel pomeriggio sosterranno la prima seduta di allenamento in vista delle gare di UEFA Nations League con Belgio (10 ottobre, Roma) e Israele (14 ottobre, Udine).

In mattinata verranno valutate le condizioni dell’attaccante della Fiorentina, che come detto accusa una lombalgia. Per questo, il Ct Luciano Spalletti ha deciso di inserire nella lista dei convocati anche l’attaccante dell’Udinese Lorenzo Lucca, che si aggregherà al gruppo nelle prossime ore tornando così a vestire la maglia azzurra sette mesi dopo la prima chiamata in occasione delle amichevoli negli States con Venezuela ed Ecuador. (segue dopo la foto)

Nations League, i convocati di Luciano Spalletti

Portieri: Michele Di Gregorio (Juventus), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain), Guglielmo Vicario (Tottenham);

Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Atalanta), Alessandro Buongiorno (Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Matteo Gabbia (Milan), Caleb Okoli (Leicester), Destiny Udogie (Tottenham);

Centrocampisti: Nicolò Fagioli (Juventus), Davide Frattesi (Inter), Lorenzo Pellegrini (Roma), Niccolò Pisilli (Roma), Samuele Ricci (Torino), Sandro Tonali (Newcastle);

Attaccanti: Moise Kean (Fiorentina), Lorenzo Lucca (Udinese), Daniel Maldini (Monza), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Atalanta).

