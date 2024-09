Home | Bayesian, l’autopsia su Mike Lynch spiazza tutti: “Nuove analisi in arrivo”

Proseguono le indagini sul naufragio del Bayesian, il veliero di 56 metri affondato al largo di Palermo nella notte del 19 agosto. Nel frattempo è stata eseguita l’autopsia sul corpo del magnate Mike Lynch, ma sono previste anche nuove analisi. (Continua…)

Naufragio Bayesian

Il veliero di 56 metri Bayesian è affondato a Porticello, vicino Palermo, la notte del 19 agosto. Lo yacht era fermo a poche centinaia di metri dalla riva e a bordo c’erano molte persone, molte di nazionalità inglese. Alcune sono state portate in salvo dalla guardia costiera e dai vigili del fuoco, mentre altre sette sono morte. Il veliero apparteneva al magnate del tech Mike Lynch e alla moglie. Il caso ha provocato discussioni ed ha sollevato interrogativi nell’opinione pubblica. La dinamica dell’incidente non convince. Le indagini sono attualmente in corso. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)