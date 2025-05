Nasce l’Inter del futuro: c’è l’accordo con un nuovo giocatore, un altro può arrivare dalla Serie A

Mentre in campo l’Inter si gioca una storica qualificazione alla seconda finale di Champions League in tre anni, la dirigenza nerazzurra lavora intensamente anche sul mercato, programmando il futuro della squadra. Gli obiettivi principali sono due giovani talenti: Luis Henrique e Koni De Winter, calciatori individuati per rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi.

Di Marzio, SkySport – Inter, raggiunto l'accordo economico con Luis Henrique.Resta da trovare l'intesa con il Marsiglia.



ℹ️ Alzata l'offerta al Marsiglia a 25 mln bonus compresi. Il club francese ne chiede 30 ma c'è fiducia per una chiusura entro 10 giorni. pic.twitter.com/I9PTiHct63 — Internelcuore1908 (@Internelcuore__) May 6, 2025

La società avrebbe già raggiunto l’accordo con Luis Henrique, classe 2001 del Marsiglia, individuato come il profilo ideale per rinforzare il reparto degli esterni, in particolare a destra. L’arrivo del brasiliano permetterebbe a Denzel Dumfries di avere un valido sostituto, mentre Matteo Darmian potrebbe arretrare ufficialmente come braccetto destro.

Secondo quanto riportato da Gianluca di Marzio, l’intesa con il calciatore è già definita, con un contratto quinquennale pronto per essere firmato. A questo punto, l’unico ostacolo è rappresentato dall’intesa con il Marsiglia sul prezzo. I francesi chiedono 30 milioni di euro per il trasferimento del giocatore, che ha chiuso la stagione con 9 gol e 9 assist.

L’Inter non vorrebbe però superare i 25 milioni. Nonostante la differenza, la volontà del calciatore di trasferirsi a Milano e i buoni rapporti tra le due società fanno pensare che la trattativa possa andare in porto a breve. L’obiettivo sarebbe di concludere l’affare entro inizio giugno, così da mettere il brasiliano a disposizione di Inzaghi in tempo per il Mondiale per Club.

La trattativa per Koni De Winter, invece, è ancora alle fasi iniziali. Il difensore belga, classe 2002, è uno dei talenti più promettenti emersi in Serie A, dove sta giocando la sua seconda stagione da titolare con il Genoa. Acquistato dalla Juventus per 8 milioni di euro, De Winter ha attirato l’interesse dell’Inter grazie alle sue qualità difensive. E anche perché si tratta di un prospetto perfetto per la nuova linea di Oaktree, che vuole acquisti di giocatori giovani da valorizzare.

Inter, piace un difensore ex Juventus

Il Genoa però non ha intenzione di fare sconti per il suo giovane gioiello, anche perché su De Winter ci sono diversi club di Premier League che stanno monitorando la situazione. La trattativa è dunque solo agli inizi, e serviranno ulteriori contatti per capire se l’affare potrà andare in porto.

L’Inter è concentrata su una doppia sfida: da un lato, la squadra sta cercando di conquistare il titolo più ambito in Europa, dall’altro, i vertici del club stanno lavorando per costruire una rosa ancora più competitiva per la prossima stagione.

L’arrivo di Luis Henrique darebbe un apporto immediato all’Inter, mentre l’acquisto di Koni De Winter sarebbe un passo verso il futuro, con un giovane promettente che potrebbe crescere e affermarsi nel corso degli anni.

