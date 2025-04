Napoli, che botta per Conte: si ferma un uomo-chiave, quanto starà fuori

Il Napoli corre verso lo scudetto con convinzione, il calendario è favorevole e la classifica dice che l’Inter è a un solo passo. Ma per Antonio Conte, proprio mentre la volata entra nel vivo, è arrivata una nuova tegola: Alessandro Buongiorno sarà costretto nuovamente a fermarsi. Non sembra un infortunio grave, ma visto il lungo stop affrontato dal difensore nelle scorse settimane, sarà meglio agire con prudenza.

Il difensore centrale, pedina preziosa dello scacchiere dei partenopei, ha accusato un fastidio al muscolo adduttore lungo della coscia destra. Gli esami strumentali parlano chiaro: tendinopatia, un fastidio che lo terrà fuori dalla delicata sfida di campionato contro l’Empoli.

Un’assenza pesante, quella di Buongiorno, che si aggiunge a quelle già certe di Giovanni Di Lorenzo e Zambo Anguissa, entrambi squalificati. Tre titolari fuori in un colpo solo: un bel rompicapo per Conte, che dovrà reinventare la formazione in un momento in cui ogni partita è decisiva.

La partita con i toscani sembra in discesa, con il Napoli che parte nettamente favorito nonostante le assenze. Ma il tecnico salentino sa che con le squadre in lotta per la salvezza bisogna sempre fare attenzione. Il gruppo è compatto, la mentalità è quella giusta, e gli azzurri non vogliono assolutamente concedersi passi falsi.

Napoli, strada in discesa verso lo scudetto

Le notizie migliori, per Buongiorno e per Conte, arrivano sul fronte dei tempi di recupero. Il difensore ha già iniziato le terapie e lo staff medico azzurro valuterà giorno dopo giorno i progressi. L’obiettivo è essere disponibile per la gara con il Monza, in programma sabato 19 aprile.

Se tutto andrà per il meglio, Buongiorno potrebbe rientrare in quella data. Ma non si esclude un ritorno più cauto, verso la fine del mese. Queste settimane saranno decisive, e gli imprevisti fanno parte del gioco. Saranno proprio i dettagli – la gestione delle energie, delle rotazioni, degli uomini chiave – a fare la differenza nella volata scudetto.

Conte sa di poter contare su un gruppo determinato, anche senza Buongiorno, Di Lorenzo e Anguissa, E sa anche che, oltre al calendario favorevole, si trova a lottare contro un’avversaria, l’Inter, impegnata in tre competizioni, soprattutto in Champions. E il Napoli è pronto ad approfittarne.

