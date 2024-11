Napoli-Roma, le formazioni ufficiali: Ranieri sceglie la prudenza per il debutto

Napoli-Roma formazioni ufficiali delle due squadre che si sfideranno tra qualche minuto al “Maradona” per la tredicesima di Serie A. Debutto per Claudio Ranieri sulla panchina della Roma, un grande ritorno per sir Claudio che cercherà di “aggiustare” una Lupa più che acciaccata in avvio di stagione.

Si tratta del terzo esordio sulla panchina giallorossa per Claudio Ranieri, che nel 2008 aveva sostituito Spalletti e nel 2019 Di Francesco. Roma a quota 13 punti, 4 in più (prima dell’inizio di questa giornata) rispetto al Lecce terzultimo.

Dall’altra parte Conte cerca i tre punti per mantenere il primato, considerato che tutte le dirette inseguitrici hanno vinto: Inter, Atalanta e Fiorentina. Conte schiera i suoi con il 4-3-3, con Meret tra i pali e davanti una difesa con Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno e Olivera. Lobotka in regia, con ai lati Anguissa e McTominay. In avanti l’ex Lukaku, in un tridente con Politano e Kvaratskhelia.

Ranieri risponde con un prudente (a prima vista) 4-4-1-1 piazzando Celik, Ndicka, Mancini e Angelino davanti a Svilar. In mezzo al campo Koné e Cristante, mentre sulle fasce El Shaarawy e Pisilli. Tra le linee Pellegrini, alle spalle di Dovbyk. Un modulo che in fase offensiva potrebbe anche trasformarsi in un 4-2-3-1 con gli esterni molto alti.

