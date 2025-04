Il Napoli parla inglese: nuovo nome per il centrocampo, ma serve anche un difensore

Il Napoli guarda al futuro con un occhio attento e curioso rivolto al Nord. No, non al Nord Italia, ma lassù, dove soffia il vento scozzese. Perché se da una parte Zambo Anguissa sta prendendo tempo per decidere se restare o salutare, dall’altra in casa azzurra ci si muove, e si guarda con decisione a Lewis Ferguson, cuore e polmoni del Bologna europeo.

Il centrocampista scozzese – classe ’99, ex Aberdeen – ha superato un brutto infortunio subito alla fine del campionato scorso, quando subì la lesione al legamento crociato. Ma dal suo ritorno in campo i rossoblù di Italiano hanno ritrovato ritmo, gioco e ambizione. Il suo impatto? Da leader silenzioso, ma decisivo. Tanto da finire ora nella lista di De Laurentiis.

Il Napoli non è nuovo agli affari made in Scozia: McTominay e Gilmour sono colonne portanti del Napoli a caccia del quarto scudetto, e ora Ferguson si potrebbe aggiungere al gruppo. Secondo la Gazzetta dello Sport, il club azzurro sarebbe pronto a muoversi qualora Anguissa, nonostante il rinnovo automatico biennale già esercitato, decidesse di accettare la corte di altre squadre.

E allora avanti con la “trazione scozzese”, che piace e convince anche dal punto di vista tattico. Ferguson ha tutto: visione, corsa, inserimenti e quella grinta che a Napoli non guasta mai. Ma il mercato azzurro non si ferma lì.

Sempre da Bologna, c’è un nome caldo per la difesa: Sam Beukema. L’olandese ha ottime doti fisiche, ma deve migliorare sul piano della concentrazione. E attenzione al prezzo: i felsinei chiedono 30 milioni, una cifra importante. Per questo il Napoli tiene viva anche l’alternativa Oumar Solet dell’Udinese, anche se su di lui la concorrenza si fa sempre più agguerrita.

