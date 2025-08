Napoli, ora il mercato è appeso a… Raspadori: cosa sta succedendo

Il Napoli di Antonio Conte continua a lavorare su un mercato a incastri, dove ogni mossa può aprire scenari completamente nuovi. Il sondaggio dell’Atletico Madrid per Giacomo Raspadori non è solo una suggestione: se l’interesse si trasformerà in offerta concreta, gli azzurri potranno dare il via a un doppio intervento sulla fascia sinistra. Il tecnico salentino apprezza la versatilità dell’attaccante, ma non considera incedibile l’ex Sassuolo, autore di reti decisive nella corsa al quarto Scudetto.

Jack #Raspadori, l'uomo in più di questo #Napoli. Il suo impiego impone una riflessione: i gol si contano o si "pesano"?



➡️https://t.co/n4OOUuJLBI



✍🏻@AlloccaMatteo6 pic.twitter.com/MvgnRh6yEP — NN | Napoli Network (@NapoliNetworkX) July 22, 2025

I Colchoneros, a caccia di un uomo da trequarti, valutano anche Enzo Millot dello Stoccarda, ma Diego Simeone è attratto dalla qualità e dal dinamismo di Raspadori. Un ruolo lo gioca anche Giovanni Simeone, possibile “sponsor” del compagno di squadra. Il Napoli valuta il cartellino del giocatore 30 milioni, cifra che sbloccherebbe il budget per agire su due fronti: l’arrivo di un terzino sinistro e di un esterno offensivo.

Il primo colpo è già in rampa di lancio: si tratta di Miguel Gutierrez, classe 2001 del Girona, per cui l’accordo è vicino sulla base di 18 milioni di euro. Anche con l’entourage del giocatore i contatti sono avanzati. Ma Giovanni Manna ha congelato l’operazione in attesa di chiarire le dinamiche sulla cessione di Raspadori, fondamentale per finanziare il secondo acquisto.

Il casting per l’esterno sinistro va avanti da settimane. Dopo la rinuncia a Dan Ndoye, passato al Nottingham Forest per circa 50 milioni, il Napoli guarda soprattutto alla Premier League. I nomi sul tavolo sono pesanti: da Chiesa a Grealish, passando per Sterling e Sancho. Tutte operazioni complicate da chiudere per via degli ingaggi alti e della concorrenza agguerrita.

Sterling è il più distante: a 30 anni percepisce quasi 15 milioni netti a stagione. Su Sancho è in vantaggio la Juventus, ma il club bianconero deve prima cedere, mentre il Napoli osserva e potrebbe inserirsi. Grealish resta molto richiesto in Premier, mentre Chiesa, intenzionato a rilanciarsi in Serie A, pretende continuità e un progetto tecnico forte. Conte potrebbe offrirglielo, ma l’operazione è ancora tutta da costruire.

Non solo sinistra. Il Napoli cerca anche un vice Di Lorenzo, e da tempo ha messo gli occhi su Juanlu Sanchez, classe 2003 del Siviglia. Il club andaluso è in difficoltà economiche e ha necessità di vendere, ma la trattativa è ferma: il Siviglia chiede 20 milioni, forte anche dell’offerta da 15 milioni ricevuta dal Wolverhampton.

Juanlu ha manifestato preferenza per il Napoli, ma non aspetterà in eterno. Se il club azzurro non accelererà, l’esterno potrebbe finire in Premier League, dove ha già ricevuto più di un segnale. I prossimi giorni saranno decisivi per capire se il Napoli potrà portare a casa uno dei profili più promettenti del calcio spagnolo.

Leggi anche: