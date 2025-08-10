Home | Napoli, il punto sul mercato: tra Gutierrez in arrivo, Musah in pole e caccia all’esterno

Il Napoli è pronto ad accogliere Miguel Gutierrez, settimo acquisto del mercato estivo. Il terzino spagnolo dovrebbe sostenere i test fisici lunedì a Roma. Sul fronte Juanlu Sanchez resta in stand-by la trattativa con il Siviglia: l’offerta azzurra di 17 milioni di euro è stata respinta, con il club andaluso fermo sulla richiesta di 20 milioni. Il giocatore, intanto, è stato convocato per l’amichevole contro il Tolosa.

#Musah: il #Napoli ha riflettuto, ma non ha ancora fatto offerte. Conosce la valutazione, deve sciogliere riserve tattiche sul ruolo che Conte vuole coprire. E sulle caratteristiche intende essere sicuro. Se qualcuno (#Nottingham in testa) arriva a 30 milioni in questa fase di… https://t.co/lmG0liJI6j — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) August 10, 2025

Centrocampo: Musah in pole, Miretti in stallo

Dopo la partenza di Giacomo Raspadori all’Atletico Madrid, il club di Aurelio De Laurentiis continua a lavorare per un rinforzo in mediana. Due i nomi sul tavolo: Fabio Miretti e Yunus Musah.

Per Miretti i dialoghi con la Juventus si sono raffreddati: l’offerta da 14 milioni non ha sbloccato la trattativa. Più caldo il discorso per Musah: ripresi i contatti con il Milan e presentata un’offerta da 22 milioni di euro più bonus. Antonio Conte lo vede come vice André-Frank Zambo Anguissa.

Sul giocatore c’è anche il Nottingham Forest, pronto a offrire 30 milioni, ma il centrocampista statunitense vuole restare in Italia. In alternativa, il Napoli segue Florentino Luis del Benfica.

Attacco: occhi su Grealish e Chiesa

Per l’esterno offensivo il club azzurro valuta Jack Grealish del Manchester City e Federico Chiesa del Liverpool. Entrambi non rientrano più nei piani delle rispettive squadre. Il Napoli, però, non ha fretta e potrebbe attendere un’occasione last minute per completare il reparto.

Leggi anche: