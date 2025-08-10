Milan, ufficiale la cessione di Thiaw al Newcastle: ora caccia al sostituto

Il Milan ha ufficializzato la cessione di Malick Thiaw al Newcastle. L’offerta decisiva è arrivata nelle ultime ore e porterà in Via Aldo Rossi oltre 40 milioni di euro complessivi, bonus inclusi. Dopo l’amichevole di Dublino contro il Leeds, il difensore tedesco ha salutato i compagni nello spogliatoio e si prepara ora a sostenere le visite mediche con il club inglese.

Si chiude così un’operazione che garantisce ai rossoneri una plusvalenza significativa, considerando che Thiaw era stato acquistato dallo Schalke 04 per circa 6 milioni nel 2022.

Le opzioni per il dopo-Thiaw

Con la cessione ufficiale, il Milan può ora concentrarsi sull’arrivo di un sostituto. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, il nome in cima alla lista resta Alessandro Leoni del Parma, seguito anche dall’Inter. I rossoneri, a differenza dei nerazzurri ancora bloccati da cessioni in sospeso, dispongono della liquidità per chiudere subito l’operazione.

Il Parma ha già rifiutato offerte da 35 milioni provenienti dall’estero, ma il giocatore vorrebbe restare in Serie A.

Altri profili nel mirino

Tra le alternative, sempre monitorato dall’Inter, c’è Koni De Winter del Genoa, 23 anni, dal costo più contenuto. Restando in Serie A, c’è anche la pista che porta a Pietro Comuzzo della Fiorentina: il centrale, fresco di rinnovo, avrebbe una valutazione simile a quella di Leoni. Non è da escludere infine un’opzione estera, qualora le trattative in Italia non andassero in porto.

