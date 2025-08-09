Dopo una sconfitta di misura e un pareggio nelle amichevoli in Turchia contro Fenerbahce e Galatasaray, la Lazio di Maurizio Sarri trova la vittoria in Inghilterra, battendo il Burnley per 1-0 grazie a Matteo Cancellieri, autore del gol decisivo a 14 minuti dal termine.

Quattro legni in novanta minuti

Protagonisti del match sono stati i legni dello stadio di Turf Moor: quattro in totale, tre colpiti dagli inglesi e uno dai biancocelesti. La Lazio ha anche fallito un calcio di rigore con Mattia Zaccagni a inizio ripresa, mentre il Burnley è stato fermato tre volte dalla traversa, tutte su iniziative di Anthony, migliore in campo per i padroni di casa.

Primo tempo equilibrato

Sarri ha confermato in gran parte la formazione vista contro il Galatasaray, con soli tre cambi e la volontà di dare continuità al centrocampo e alla corsia mancina. Nei primi minuti ha regnato l’equilibrio: la Lazio ha provato a fare possesso palla senza però impensierire l’area avversaria, mentre il Burnley ha messo in difficoltà la retroguardia laziale soprattutto sul lato di Lazzari. Nel primo tempo, Anthony ha prima colpito la traversa con un cross deviato da Provedel, poi ha fornito un assist perfetto per Sonne, che di testa ha nuovamente trovato il legno.

Ripresa vivace e gol partita

Nel secondo tempo la Lazio è apparsa più aggressiva. Un recupero palla di Rovella ha innescato Dia, atterrato in area: dal dischetto Zaccagni ha calciato centralmente, facendosi parare il tiro da Weiss. Poco dopo, Anthony ha colpito la terza traversa per il Burnley su schema da corner.

Al 76’, un perfetto contropiede ha portato al gol decisivo: Dele-Bashiru ha recuperato palla, servito Pedro, che ha verticalizzato per Cancellieri. L’esterno mancino, a tu per tu con Weiss, ha trovato il gol vittoria.

Nel finale la Lazio ha sfiorato il raddoppio con Castellanos, fermato una volta da Weiss e impreciso in un’altra occasione di testa. La Lazio chiuderà la sua preseason sabato prossimo a Rieti contro l’Atromitos, prima dell’esordio in Serie A fissato per domenica 24 agosto alle 18.30 contro il Como.

Leggi anche: