Juventus, Tudor: “Non sono preoccupato per il mercato, sarà la stagione di Bremer e Koopmeiners”

Igor Tudor, dal ritiro della Juventus a Herzogenaurach, ha tracciato un primo bilancio del lavoro svolto in vista dell’amichevole di domani contro il Borussia Dortmund e dell’inizio del campionato.

“Una bella settimana di lavoro, bellissimo posto, non c’era caldo, si è lavorato bene, si è lavorato il giusto. I ragazzi, come sempre, sono a disposizione, grande voglia e grande professionalità”, ha dichiarato il tecnico.

La sfida contro i tedeschi sarà l’occasione per aumentare il minutaggio di tutti: “Abbiamo fatto solo 45 minuti, allora bisogna accelerare un po’ e provare a darlo a tutti. Ci sono anche Atalanta e Next Gen: in queste tre partite bisogna dare i giusti minutaggi e verificare le cose su cui abbiamo lavorato”.

L’approccio alle amichevoli estive e la situazione di mercato

Per Tudor, le partite di agosto sono particolari: “C’è tanto carico di lavoro dietro, ci sarà un po’ di stanchezza, è normale. Dopo domenica mancano due settimane all’inizio, giorno dopo giorno andremo a fare carichi diversi per essere pronti per la prima. L’obiettivo è quello”.

La situazione di mercato

Il tecnico non si dice preoccupato: “Siamo in comunicazione quotidiana, siamo in sintonia. La società lavora, io lavoro con i ragazzi che ho a disposizione: è una rosa importante, una squadra seria che vuole fare il suo in campionato”.

Su Jonathan David e João Mario, Tudor ha confermato: “Domani li vedremo dall’inizio”.

Sugli esuberi: “Tutti si comportano bene, ma siamo un po’ tanti. Fino al 31 vedremo cosa succede”.

Juventus, preparazione e Mondiale per Club

Il Mondiale per Club ha influito sulla gestione delle vacanze: “Sono favorevole a dare almeno un mese di riposo ai giocatori. Questa direzione di ridurre le vacanze non mi piace. Tre settimane non sono poche, i ragazzi sono tornati vogliosi e in buono stato fisico”.

HERZOGENAURACH, GERMANY – AUGUST 8: Gleison Bremer of Juventus during a training session on August 8, 2025 in Herzogenaurach, Germany.

Bremer e Koopmeiners protagonisti, e Vlahovic?

Tudor è sicuro: “Sarà la loro stagione. Sono due giocatori forti, felicissimo di come li vedo. Bremer, reduce da un infortunio lungo, domani parte dall’inizio. Koop sta lavorando bene e avrà un ruolo importante in questa stagione”.

Sul centravanti serbo, Tudor ha spiegato: “Parlo con tutti, Dusan sta lavorando bene, molto professionale, nient’altro da aggiungere”.

Cosa vuole vedere contro il Dortmund

“Non ho richieste particolari. I carichi di lavoro sono importanti e possono portare a vedere cose che non vorresti. Io preferisco usare questo mese per lavorare, perché poi, quando si gioca ogni tre giorni, il tempo per allenarsi non c’è più”.

