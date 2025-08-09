Kolo Muani, la Juventus rischia: il Newcastle pronto all’assalto

Il ritorno di Randal Kolo Muani alla Juventus si fa sempre più complicato. L’attaccante francese era stato inserito tra le priorità di mercato, ma l’arrivo di Jonathan David e la mancata partenza di Dusan Vlahovic stanno bloccando la trattativa con il Psg.

L’impasse sulla cessione di DV9 – e di Douglas Luiz – impedisce al dt Comolli di presentarsi ai colloqui con un’offerta vicina alle richieste dei parigini, che oscillano tra i 45 e i 50 milioni di euro.

Il pressing del Newcastle

Mentre la Juve resta ferma, cresce la concorrenza. Il Newcastle ha ormai metabolizzato l’addio di Alexander Isak, pronto a trasferirsi al Liverpool per 120 milioni di euro. L’obiettivo iniziale dei Magpies era Benjamin Sesko, ma lo sloveno ha scelto il Manchester United, che verserà 85 milioni al Lipsia.

Senza centravanti e con grande liquidità in arrivo, il Newcastle ha inserito Kolo Muani tra i nomi in cima alla lista. Secondo Florian Plettenberg di Sky Sport De, gli inglesi sono già in contatto con il Psg per definire i costi dell’operazione.

Le alternative sul mercato inglese

Il francese non è l’unico profilo monitorato dal club di St James’ Park. In corsa ci sono anche Yoane Wissa del Brentford – vicino al trasferimento secondo Fabrizio Romano – Gonzalo Ramos del Psg, Ollie Watkins dell’Aston Villa e Nico Jackson del Chelsea.

Nei piani del Newcastle potrebbe esserci più di un innesto offensivo: l’arrivo di Wissa non escluderebbe dunque quello di Kolo Muani.

La posizione del giocatore

Kolo Muani ha ribadito più volte la volontà di vestire la maglia bianconera, ma non intende attendere a tempo indeterminato. La sua priorità resta lasciare Parigi per evitare la concorrenza di un reparto offensivo stellare.

La Juventus è avvisata: senza passi avanti concreti nelle prossime settimane, il Newcastle – o un altro club di Premier – potrebbe bruciare la concorrenza e portarlo in Inghilterra.

