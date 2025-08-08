Home | Milan, la prima intervista di Jashari: “Essere qui è incredibile, e Modric…”

Il Milan si regala un colpo di grande prospettiva con l’arrivo di Ardon Jashari, giovane centrocampista pronto a diventare uno dei protagonisti della nuova stagione rossonera. Il mercato milanista si conferma così di altissimo livello, con i tifosi sulle stelle, coronato dall’ingresso di un potenziale fuoriclasse che può portare energia, qualità e profondità al centrocampo di Allegri.

Jashari ha espresso tutta la sua emozione nel presentarsi al club rossonero: “È una sensazione incredibile essere qui dopo le ultime settimane. Sono orgoglioso di entrare a far parte di questo club storico. Voglio aiutare la squadra a tornare al posto che le spetta, a vincere titoli, e darò tutto me stesso per questo obiettivo”.

Il giovane centrocampista svizzero, nato in una famiglia con forti radici rossonere, ha raccontato come il Milan fosse sempre presente nel suo mondo: “Era il percorso che volevo fare, un sogno fin da bambino“. Le sue qualità emergono dalla sua stessa descrizione: “Penso di poter dare un grande impatto fisico, aiuterò la squadra sia in fase offensiva che difensiva. Cercherò di fare l’ultimo passaggio e supportare i compagni a segnare”.

Jashari è un centrocampista di sostanza, non a caso eletto miglior giocatore del Belgio l’anno scorso. Sa fare tutto, ha una grande presenza in campo ed è moderno, completo e gioca un calcio intelligente, che guarda con ammirazione ai grandi del passato come Roberto Baggio e Andrea Pirlo: “Mi piaceva come giocavano, erano tecnici, forti e creativi nell’ultimo passaggio. È proprio questo che cerco di fare“. (continua dopo la foto)

Ora lo svizzero avrà la possibilità di crescere ancora di più accanto a un fuoriclasse mondiale come Luka Modric. “È fantastico iniziare il mio percorso accanto a un giocatore così incredibile e vincente. Posso solo imparare da lui, ascoltare i suoi insegnamenti dentro e fuori dal campo”.

Infine, una curiosità legata alla sua nuova maglia numero 30: “Ho scelto questo numero perché ho sempre amato Messi, che ha iniziato con questo numero. Mi ha aiutato molto in Svizzera e in Belgio, spero diventi un numero storico anche qui”.

Il messaggio finale ai tifosi rossoneri è di grande ottimismo e carico di ambizione: “Ciao tifosi del Milan, andiamo a vincere“. Con Jashari, il Milan mette a segno un altro colpo di qualità e talento che lo porta direttamente fra le grandi favorite per lo scudetto del prossimo anno. Se poi arriverà una punta di primo piano, Allegri sarà in pole position, perché la squadra che sta nascendo non deve davvero temere nessuno.

