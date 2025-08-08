Lo strano caso di Gigio Donnarumma: il PSG lo “scarica”, Guardiola coglie l’occasione

È davvero sorprendente vedere il Psg pronto a rinunciare a Gigio Donnarumma, il portiere che, a giudizio unanime, è stato uno dei principali artefici della conquista della Champions League. Una scelta che lascia perplessi tifosi e addetti ai lavori, ma che ha acceso subito l’interesse di Pep Guardiola: il tecnico del Manchester City non intende lasciarsi sfuggire l’occasione di assicurarsi uno dei migliori numeri uno al mondo.

Calciomercato, Donnarumma potrebbe lasciare il Psg: anche la Juventus sarebbe sulle sue tracce #Juventus https://t.co/dNFdjxxlsj — StileJuventus (@StileJuventus) August 8, 2025

Il portiere azzurro, in scadenza nel 2026 e fresco di inserimento nella lista dei 30 candidati al Pallone d’Oro e al premio Yashin, non ha ancora trovato un accordo per il rinnovo. La trattativa è ferma e l’addio appare sempre più probabile. Il dilemma del club è chiaro: monetizzare subito, oppure tenerlo fino alla scadenza del contratto, rischiando di perderlo a parametro zero.

Gli estimatori di Donnarumma non mancano. In passato si era parlato di un interesse del Chelsea, ma oggi le piste più calde portano a Bayern Monaco e soprattutto Manchester City. Pep Guardiola è da tempo un grande ammiratore del portiere italiano e, nonostante il recente ritorno di James Trafford dal Burnley, l’idea di avere Gigio tra i pali affascina il tecnico catalano.

Se il Psg dovesse accontentarsi di una cifra tra i 25 e i 30 milioni, gli inglesi potrebbero tentare l’assalto già in questa sessione di mercato. In caso contrario, potrebbero iniziare le manovre per bloccarlo a parametro zero nella prossima estate.

In tutto questo, i club di Serie A osservano la situazione con attenzione. Riportare Donnarumma in Italia a parametro zero sarebbe un colpo importante per molti, ma l’ostacolo resta l’ingaggio da 12 milioni netti a stagione. Una cifra che, allo stato attuale, sembra fuori portata per qualsiasi squadra del nostro campionato.

