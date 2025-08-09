Calciomercato Napoli, braccio di ferro tra partenopei e Siviglia per Juanlu Sanchez. Il club andaluso ha respinto l’offerta di 17 milioni di euro, chiedendo 20 milioni più una percentuale sulla futura rivendita del terzino destro classe 2003. Il Napoli non sembra intenzionato a rilanciare, puntando invece sulla forte volontà del giocatore di vestire la maglia azzurra. Juanlu ha già dato la sua parola al ds Manna per un contratto fino al 2030 e non è interessato alle proposte arrivate dalla Premier League (Wolverhampton e Nottingham), pronte a soddisfare le richieste economiche del Siviglia. Secondo quanto riportato da Marca, il giocatore mantiene costanti contatti con Antonio Conte.

🚨🔴⚪️ Giacomo Raspadori to Atlético Madrid, here we go! Deal agreed for fee package worth €22m plus €4m add-ons.



Raspadori agreed personal terms earlier today and wanted Atléti move with Napoli keen to sell.



New signing completed for Atléti after Millot deal off. 🇮🇹 pic.twitter.com/dDUhNovML3 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 8, 2025

Raspadori verso l’Atletico Madrid

Giacomo Raspadori è pronto a diventare un nuovo giocatore dell’Atletico Madrid. L’intesa tra i due club è arrivata nelle ultime ore: operazione da 26 milioni di euro (22 di parte fissa e 4 di bonus). L’attaccante firmerà un contratto quinquennale con i Colchoneros.

La cessione dell’ex Sassuolo potrebbe aprire le porte a un nuovo esterno per il Napoli: tra le suggestioni figura Kevin, laterale dello Shakhtar Donetsk. La conferma dello stato avanzato della trattativa è arrivata da Castel di Sangro, dove questa sera era in programma la presentazione della squadra ai tifosi. Raspadori non era presente ed è stato autorizzato a lasciare il ritiro: nelle prossime ore volerà a Madrid per sostenere le visite mediche.

GIRONA, SPAIN – APRIL 05: Miguel Gutierrez of Girona FC runs with the ball during the LaLiga match between Girona FC and Deportivo Alaves at Montilivi Stadium on April 05, 2025 in Girona, Spain. (Photo by Judit Cartiel/Getty Images)

Calciomercato Napoli: è fatta per Miguel Gutierrez

Se per Juanlu la trattativa resta bloccata, il Napoli ha chiuso per Miguel Gutierrez. Il terzino sinistro spagnolo classe 2001, cresciuto nel Real Madrid e in arrivo dal Girona, sarà il settimo acquisto dell’estate.

Previsto un contratto di cinque anni a 2,3 milioni di euro netti a stagione. L’operazione vale 18 milioni di euro più 2 di bonus, con il Girona che riconoscerà una percentuale sulla futura rivendita ai Merengues.

Le visite mediche potrebbero svolgersi già all’inizio della prossima settimana a Roma. Reduce da un intervento di pulizia alla caviglia a inizio luglio, Gutierrez dovrebbe iniziare la preparazione attorno a Ferragosto, al rientro del Napoli dal ritiro di Castel di Sangro.

