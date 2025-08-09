Il Newcastle è pronto a chiudere per Malick Thiaw, difensore centrale del Milan. Dopo giorni di contatti, il club inglese ha deciso di accontentare le richieste della società rossonera, mettendo sul tavolo un’offerta da circa 40 milioni di euro, cifra fissata fin dall’inizio dal Diavolo.

L’arrivo di Thiaw rappresenterebbe un rinforzo importante per l’allenatore Eddie Howe, che attendeva un innesto di spessore in difesa. Il Newcastle, in attesa di risolvere la situazione legata a Alexander Isak, si è convinto a compiere il passo decisivo per portare in Premier League il centrale tedesco cresciuto nello Schalke 04.

Malick Thiaw, la carriera

Classe 2001, Thiaw si è messo in mostra con il Milan per le sue doti fisiche e la capacità di guidare il reparto arretrato. Con il trasferimento in Inghilterra, per lui si prospetta una nuova sfida in uno dei campionati più competitivi al mondo.

Nato a Düsseldorf il 8 agosto 2001, Malick Thiaw è cresciuto calcisticamente nelle giovanili di Fortuna Düsseldorf, Bayer Leverkusen e Borussia Mönchengladbach, prima di approdare nel 2015 allo Schalke 04, dove ha completato il proprio percorso di formazione. Ha esordito in Bundesliga nella stagione 2019/2020, conquistando presto un ruolo da titolare grazie alla sua solidità difensiva e alla capacità di leggere le situazioni di gioco. Nel 2022 il passaggio al Milan, con cui ha vinto lo scudetto da protagonista nel reparto arretrato. Convocato nella nazionale tedesca maggiore, Thiaw è considerato uno dei difensori più promettenti della sua generazione.

