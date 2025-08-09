Coppa Italia 2025/26: al via i preliminari, calendario dei 32esimi

La stagione 2025/26 scatta ufficialmente oggi con il preliminare di Coppa Italia: Virtus Entella–Ternana alle 20:30. Domani tocca a Padova–Vicenza (19:30), Avellino–Audace Cerignola (20:30) e Pescara–Rimini (20:30). Dai preliminari usciranno tre avversarie per i 32esimi, in programma dal 15 al 18 agosto, turno in cui scenderanno in campo – tra le altre – Milan, Genoa, Torino, Udinese, Cagliari e Parma.
Coppa Italia 2025/2026, il tabellone dei 32esimi (date e orari)
|Data
|Giorno
|Ora
|Partita
|15/08/2025
|Venerdì
|18:00
|Empoli – Reggiana
|15/08/2025
|Venerdì
|18:30
|Sassuolo – Catanzaro
|15/08/2025
|Venerdì
|20:45
|Lecce – Juve Stabia
|15/08/2025
|Venerdì
|21:15
|Genoa – vincente Padova/LR Vicenza
|16/08/2025
|Sabato
|18:00
|Venezia – Mantova
|16/08/2025
|Sabato
|18:30
|Como – Sudtirol
|16/08/2025
|Sabato
|20:45
|Cagliari – vincente Virtus Entella/Ternana
|16/08/2025
|Sabato
|21:15
|Cremonese – Palermo
|17/08/2025
|Domenica
|18:00
|Monza – Frosinone
|17/08/2025
|Domenica
|18:30
|Parma – vincente Pescara/Rimini
|17/08/2025
|Domenica
|20:45
|Cesena – Pisa
|17/08/2025
|Domenica
|21:15
|Milan – Bari
|18/08/2025
|Lunedì
|18:00
|Verona – vincente Avellino/Audace Cerignola
|18/08/2025
|Lunedì
|18:30
|Spezia – Sampdoria
|18/08/2025
|Lunedì
|20:45
|Udinese – Carrarese
|18/08/2025
|Lunedì
|21:15
|Torino – Modena
