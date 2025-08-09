x

Coppa Italia 2025/26: al via i preliminari, calendario dei 32esimi

La stagione 2025/26 scatta ufficialmente oggi con il preliminare di Coppa Italia: Virtus Entella–Ternana alle 20:30. Domani tocca a Padova–Vicenza (19:30), Avellino–Audace Cerignola (20:30) e Pescara–Rimini (20:30). Dai preliminari usciranno tre avversarie per i 32esimi, in programma dal 15 al 18 agosto, turno in cui scenderanno in campo – tra le altre – Milan, Genoa, Torino, Udinese, Cagliari e Parma.

Coppa Italia 2025/2026, il tabellone dei 32esimi (date e orari)

DataGiornoOraPartita
15/08/2025Venerdì18:00Empoli – Reggiana
15/08/2025Venerdì18:30Sassuolo – Catanzaro
15/08/2025Venerdì20:45Lecce – Juve Stabia
15/08/2025Venerdì21:15Genoa – vincente Padova/LR Vicenza
16/08/2025Sabato18:00Venezia – Mantova
16/08/2025Sabato18:30Como – Sudtirol
16/08/2025Sabato20:45Cagliari – vincente Virtus Entella/Ternana
16/08/2025Sabato21:15Cremonese – Palermo
17/08/2025Domenica18:00Monza – Frosinone
17/08/2025Domenica18:30Parma – vincente Pescara/Rimini
17/08/2025Domenica20:45Cesena – Pisa
17/08/2025Domenica21:15Milan – Bari
18/08/2025Lunedì18:00Verona – vincente Avellino/Audace Cerignola
18/08/2025Lunedì18:30Spezia – Sampdoria
18/08/2025Lunedì20:45Udinese – Carrarese
18/08/2025Lunedì21:15Torino – Modena

