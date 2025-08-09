Fiorentina, pari di prestigio a Old Trafford contro il Manchester United

Quinta amichevole pre-campionato e risultato di prestigio per la Fiorentina di Stefano Pioli. La Viola strappa un 1-1 contro il Manchester United a Old Trafford, mostrando trame di gioco interessanti, un Dodò già in forma campionato e buone indicazioni in vista della Serie A.

Gara finita in parità, con lo United che vince ai rigori per un risultato finale di 6-5.#forzaviola #fiorentina pic.twitter.com/hjxQrVc5pT — ACF Fiorentina (@acffiorentina) August 9, 2025

Il gol di Sohm e l’autogol di Gosens

Il match si apre subito con il botto: all’8’ Simon Sohm sblocca l’incontro con una splendida rasoiata di controbalzo nell’angolino, nata da un corner di Albert Gudmundsson. Una rete che conferma le qualità tecniche e l’impatto immediato del centrocampista.

Il pareggio dei Red Devils arriva però nella ripresa grazie a uno sfortunato autogol di Robin Gosens, che, travolto in area sugli sviluppi di un corner, non riesce a evitare la deviazione di testa all’incrocio. Nessun fischio dell’arbitro nonostante il contatto, e il punteggio si fissa sull’1-1.

Atmosfera da big match

Giornata speciale per David de Gea, tornato a Manchester e accolto come una vera leggenda dagli oltre 65.000 spettatori presenti sugli spalti dell’Old Trafford. L’ex portiere ha ricevuto applausi e cori, contribuendo a un’atmosfera da grande evento.

Nota negativa per la Fiorentina, l’infortunio muscolare di Pietro Comuzzo, che sarà valutato nei prossimi giorni.

Leggi anche: