Amichevoli estive: la Roma vince il “Derby dei Friedkin” contro l’Everton, decide Soulé

Si chiude con un successo il ritiro inglese della Roma, che supera l’Everton per 1-0 nel nuovissimo Hill Dickinson Stadium. A decidere il match è Matias Soulé al minuto 70. I giallorossi ora rientrano nella Capitale, dove sabato 16 agosto affronteranno il Neom, ultima amichevole prima dell’esordio in Serie A.

Triplice fischio, vinciamo noi grazie al gol di Soulé ⚽️#ASRoma pic.twitter.com/YejCjPyr6l — AS Roma (@OfficialASRoma) August 9, 2025

Primo tempo vivace e senza gol

L’Everton parte forte e sfiora il vantaggio al 6’ con un cross di O’Brien deviato in angolo e, sul corner, con un colpo di testa alto di Tarkowski. La Roma risponde al 9’ con un tentativo di El Aynaoui di testa, facile preda di Pickford.

Al 14’ un errore in uscita del portiere inglese favorisce Soulé, che serve Angelino, ma il cross dello spagnolo è deviato in corner. Al 19’ grande occasione per Barry, che spreca davanti a Svilar.

Nel finale di tempo la Roma alza il ritmo: al 45’ Angelino centra la traversa con un sinistro potente, poi Soulé impegna Pickford sul primo palo. Si va al riposo sullo 0-0.

Soulé firma il gol vittoria

In avvio di ripresa l’Everton si rende pericoloso con Ndiaye (47’) e Gueye (50’), ma entrambi mancano il bersaglio. La Roma risponde con Koné e Cristante, poi al 54’ Angelino pesca Wesley, che non riesce a finalizzare.

Al 58’ i giallorossi sfiorano il vantaggio: Pickford respinge su El Aynaoui dopo una mischia in area. Il gol arriva al 70’: lancio di Mancini, controllo di Soulé e sinistro a giro perfetto per l’1-0.

L’Everton reagisce subito, ma Svilar salva su un colpo ravvicinato al 71’. La Roma sfiora il raddoppio con Mancini e Ghilardi, entrambi fermati da Pickford. Nel recupero, Pisilli manca il 2-0, ma il risultato non cambia: la Roma festeggia la vittoria nel “Derby dei Friedkin”.

