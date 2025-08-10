Amichevoli estive, il Napoli batte il Girona 3-2, show di De Bruyne

Il Napoli torna al successo nelle amichevoli precampionato, superando il Girona 3-2 a Castel di Sangro. Protagonista assoluto Kevin De Bruyne, autore di una doppietta e di un assist. Gli uomini di Antonio Conte partono fortissimo: al 4’ Di Lorenzo apre le marcature di testa su corner dello stesso De Bruyne. Al 15’ arriva il primo gol in maglia azzurra dell’ex Manchester City, che riceve da Lukaku e insacca di destro per il 2-0. Passano pochi minuti e al 23’ De Bruyne firma la doppietta con un sinistro preciso dopo un’azione corale, portando il punteggio sul 3-0.

Girona in rimonta con Stuani

Il match sembra chiuso, ma il Napoli conferma le difficoltà difensive di questo precampionato. Il Girona accorcia con Stuani, che tra il 33’ e il 42’ realizza due gol: il primo su ribattuta in area, il secondo con una girata da pochi passi. All’intervallo il punteggio è 3-2 e la partita resta aperta.

CASTEL DI SANGRO, ITALY – AUGUST 09: Kevin De Bruyne of Napoli in action during the pre-season friendly match between Napoli and Girona at Stadio Teofilo Patini on August 09, 2025 in Castel di Sangro, Italy. (Photo by Giuseppe Bellini/Getty Images)

Ripresa senza gol ma con emozioni

Nella ripresa Conte cambia diversi interpreti, ma il ritmo cala. Nel finale, il Napoli sfiora il 4-2 con Nunez e Lucca, entrambi fermati dal portiere Gazzaniga, mentre McTominay calcia alto da ottima posizione. Il forcing conclusivo del Girona non porta al pareggio e il Napoli conquista così una vittoria importante per il morale, dopo i recenti stop contro Brest e Casertana.

