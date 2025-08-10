Como, colpo da sogno: ufficiale l’arrivo di Alvaro Morata

Nel giorno del Trofeo Gamper contro il Barcellona, il Como di Cesc Fabregas mette a segno un acquisto di grande prestigio: Alvaro Morata torna in Serie A a meno di otto mesi dall’addio al Milan.

Il club lariano ha versato sei milioni di euro al Galatasaray per interrompere il prestito con obbligo di riscatto, accordo raggiunto nell’ultima finestra di mercato.

🚨🔵 Álvaro Morata to Como, here we go! Deal agreed with Galatasaray for fee close to €5m as compensation to break the loan.



Authorization for medical and travel next:



Como will now sign Morata from AC Milan on loan with obligation to buy.



Morata only wanted Como. 🇪🇸 pic.twitter.com/HkicN8OAlX — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 8, 2025

Decisiva la volontà del centravanti spagnolo, che ha accettato alcune rinunce pur di vestire la maglia del Como.Tra la cifra destinata al club turco e quella che andrà al Milan, l’operazione ha un valore complessivo stimato tra 15 e 16 milioni di euro.

L’accoglienza dei compagni

Morata ritroverà in squadra un amico di lunga data, Sergi Roberto, che ha commentato con entusiasmo il suo arrivo:

“Abbiamo giocato insieme a lungo nelle nazionali giovanili spagnole. È stato uno dei miei primi compagni nell’Under 15 o Under 16, sono davvero contento che venga qua. Sono sicuro che con noi starà molto bene: siamo una buona squadra e una vera famiglia. Alvaro è un calciatore spettacolare, ci aiuterà”. MUNICH, GERMANY – JUNE 08: Alvaro Morata of Spain during the UEFA Nations League 2025 final match between Portugal and Spain at Munich Football Arena on June 08, 2025 in Munich, Germany. (Photo by James Gill – Danehouse/Getty Images)

Quarta esperienza in Italia

Per Morata si tratta della quarta avventura italiana, dopo aver indossato in due periodi diversi la maglia della Juventus e, nella prima parte della scorsa stagione, quella del Milan.

Campione d’Europa con la Spagna nell’estate 2024, il 31enne ha anche avuto l’onore di indossare la fascia di capitano della Roja, confermandosi uno degli attaccanti più esperti e carismatici del panorama internazionale.

