Napoli, De Laurentiis scatenato: arriva un grande colpo dall’Olanda

Il Napoli accelera sul mercato e chiude per Noa Lang, 26 anni, esterno sinistro del PSV Eindhoven. Dopo settimane di valutazioni e contatti incrociati, la dirigenza ha rotto gli indugi e ha trovato l’intesa con il club olandese: 25 milioni di euro al PSV, contratto quinquennale da 2,5 milioni netti a stagione per il giocatore.

Lang, seguito da tempo dal direttore sportivo Giovanni Manna, era già stato vicino al Napoli a gennaio, ma la trattativa si era arenata per la resistenza del club olandese. La partenza di Kvaratskhelia ha riaperto il discorso, e la volontà del giocatore ha dato la spinta decisiva.

Il Napoli aveva valutato anche profili come Ndoye, Garnacho, Adeyemi e Sancho, ma Lang ha convinto tutti per qualità tecniche e duttilità tattica. Chiusa l’operazione Lang, il Napoli guarda ora al centravanti. Il nome in cima alla lista resta quello di Darwin Núñez, attaccante del Liverpool.

La trattativa non è semplice: il club inglese chiede circa 70 milioni di euro, mentre il Napoli si è spinto finora fino a quota 40. Ma c’è un’apertura concreta da parte del giocatore, che ha già dato il via libera per trattare. Il connazionale Walter Gargano ha raccontato a Radio Kiss Kiss: “L’ho sentito, gli ho detto: vai a Napoli. E lui mi ha risposto convinto: vengo, aspetto di chiudere“. (continua dopo la foto)

L’ingaggio, attualmente intorno ai 5 milioni, è un altro nodo da sciogliere. Ma Antonio Conte spinge per un colpo di primo piano in attacco e la dirigenza è al lavoro per provare a trovare un’intesa. Con Lang ormai in arrivo, il club valuta se destinare il grosso del budget proprio al centravanti, in una strategia che punta a garantire un organico competitivo su quattro fronti.

Se dovesse sfumare Núñez, il Napoli tiene aperte altre piste. Federico Chiesa, in uscita dal Liverpool, resta un’opzione concreta: può giocare su entrambe le fasce ed è stimato da Conte. Più defilato, ma non escluso, Jadon Sancho, che il Manchester United è pronto a cedere.

Con Lang ormai prossimo all’annuncio ufficiale, le fasce sono quasi sistemate. Manca ora il tassello centrale, quello che dovrà garantire i gol. La partita si sposta su Liverpool-Napoli: il dialogo è aperto, e il mercato azzurro entra nella fase decisiva.

