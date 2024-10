Nanni Moretti colpito da un infarto: come sta

Nanni Moretti ricoverato in ospedale in seguito ad un infarto. È lui stesso ad annunciarlo in un video prima della presentazione del suo film. I fan sono in ansia per le sue condizioni di salute. Le parole del regista, però, sono rassicuranti. (Continua…)

Chi è Nanni Moretti

Giovanni Moretti, detto Nanni, è un regista, attore, sceneggiatore e produttore cinematografico. Le sue opere inizialmente erano caratterizzate da una visione ironica e sarcastica dei luoghi comuni e delle problematiche del mondo giovanile del tempo. In seguito si sono indirizzate verso una critica più sostanziale della società italiana e dei suoi costumi. Nel corso della sua carriera ha ricevuto nove David di Donatello, di cui tre volte il premio al miglior film con “Caro diario”, “La stanza del figlio” e “Il caimano”, una come regista, una come miglior produttore e una come attore protagonista. Ha inoltre vinto undici Nastri d’argento. Alla Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia ha vinto il Leone d’argento – Gran premio della giuria per “Sogni d’oro”, mentre al Festival di Cannes ha vinto il Prix de la mise en scène per “Caro diario” e la Palma d’oro per “La stanza del figlio”. (Continua…)

Colpito da un infarto

Nanni Moretti sarebbe stato colpito da un infarto e sarebbe stato ricoverato in ospedale. Ad annunciarlo è lui stesso in un video registrato e poi mandato in onda a Napoli, prima della presentazione del suo film “Vittoria”. La presentazione del film avrebbe dovuto avere luogo al cinema Vittoria di Napoli, ma ovviamente il regista ha dovuto dare forfait. Adesso tutti sono in ansia per le sue condizioni di salute. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)