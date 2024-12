Buon viaggio”: musica italiana in lutto, addio a Francesco

Nella giornata di ieri, 8 Dicembre 2024, il mondo della musica ha detto addio a Francesco Cerroni, in arte Poppy’s, ex bassista dei Fleurs du Mal dal 2000 al 2006 e fonico tra i più stimati. L’artista si è spento prematuramente a Roma. In molti hanno deciso di ricordarlo sui social e tra i vari artisti anche Michela Giraud, provata da questo lutto improvviso, ha voluto salutare Francesco con un post. (Continua a leggere dopo le foto)

Addio a Francesco Poppy’s Cerroni, l’artista è morto a Roma

Francesco Cerroni, in arte Poppy’s, ex bassista dei Fleurs du Mal dal 2000 al 2006 e fonico tra i più stimati, come riportato da Today, è morto ieri a Roma. Cerroni è stato tra i fondatori del Monk club, noto locale della Capitale che ospita concerti ed eventi e che proprio dalla sua pagina social ha dato l’annuncio della sua scomparsa: “Oggi è una domenica che vorremmo proprio cancellare dal calendario. Stanotte se n’è andato Francesco Cerroni, Poppy’s per la maggior parte di noi e di voi. Fondamento essenziale e colonna portante del Monk sin dal primo istante, fabbrica instancabile e artigiano testardo di idee geniali che hanno letteralmente dato forma a questo posto e a migliaia di palchi e festival in tutta Italia. Ci piacerebbe poter dire che è andato a sentire tutta quella musica che qui non si poteva fare, di musicisti eccezionali andati via prima che potesse ascoltarli o farli suonare lui, o troppo rumorosi per questo mondo che preferisce il silenzio e tutti a casa. Lui a casa non ci voleva stare mai, sempre in mezzo alla gente, a mettere musicisti sul palco sempre e comunque, contro ogni ostacolo, imprevisto, rottura di coglioni. Speriamo, se questo palco “altrove” c’è, che lo abbiano costruito bene bene, che i suoni siano impeccabili, la produzione senza una sbavatura, altrimenti mo so’ cazzi per tutti. Qui al Monk la sua impronta è ben chiara e nella testa di tutti noi risuoneranno per sempre le sue risate, i discorsi affilati come lame giapponesi e spogli di ogni ipocrisia, l’incitamento a non fermarci mai, mai. Mai. E una cosa è certa, mancherà a noi e a chiunque abbia avuto modo di conoscerlo per la persona che è stata sui palchi e dietro le quinte. Ciao Fra, oggi la musica non c’è ma domani torna, promesso, forte e spaziale come piace a te”.

