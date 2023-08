Home » Musica in lutto, va a letto e non si rialza più: muore a 61 anni

Lutto nel mondo della musica: l’artista è morto all’età di 61 anni. È andato a letto a dormire e non si è svegliato più. Probabile abbia avuto un malore durante il sonno. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile. Oggi tutti piangono per la sua morte, dagli amici ai parenti fino ai colleghi. (Continua…)

Leggi anche: Orrore di Palermo, la notizia choc sull’amica della vittima

Leggi anche: Ancona, sorpresa nel giorno del matrimonio: la corsa in ospedale dopo la cerimonia

Musica in lutto, muore a 61 anni

Il mondo della musica colpito da un triste lutto. Il noto artista è morto ieri pomeriggio all’età di 61 anni. Durante il primo pomeriggio era andato a letto per riposare, ma non si è mai più svegliato. La moglie ha chiesto immediatamente aiuto al 118, ma quando sono arrivati i medici per lui non c’era più nulla da fare. A quanto pare, l’artista è stato colto da un malore. La salma è già a disposizione dei familiari e presto si terranno i funerali. Tutti piangono per la sua morte, tanto improvvisa quanto dolorosa. (Continua…)

Leggi anche: Jimmy Ghione, l’assurda accusa al figlio è un duro colpo: cos’è successo

Leggi anche: Barista aggredita in Italia, la pessima notizia per l’attività: cosa rischia ora

Claudio Colmanet morto

Il noto direttore d’orchestra, Claudio Colmanet, è morto all’età di 61 anni. L’artista è stato stroncato da un malore fulminante. Intorno alle 15:30, Claudio si era diretto verso il letto per fare un pisolino insieme alla moglie Flora. All’improvviso ha lamentato un dolore al torace, ha alzato il braccio, è caduto all’indietro e non si è più rialzato. Il malore è stato per lui fatale. A nulla sono valsi gli interventi dei sanitari del 118. Sul posto sono accorsi l’elicottero Falco 2 e l’ambulanza medicalizzata dell’ospedale di Feltre. Il medico, però, non ha potuto fare altro che constatare il decesso del famoso direttore d’orchestra. (Continua…)

Claudio Colmanet morto: il dolore dei colleghi

La notizia della morte di Claudio Colmanet, giunta all’età di 61 anni, ha lasciato tutti senza parole. Un malore improvviso ha costato la vita all’artista. Nella sua casa di Caupo, una delle prime del paese ad accorrere è stato l’amico e collega Pio Sagrillo. “È morto il maestro Claudio Colmanet. Eravamo appena tornati dal Brasile, dove eravamo stati chiamati dallo Stato del Mato Grosso che vuole fondare un’orchestra. Conoscevano Claudio e lo volevano per questa iniziativa”, ha detto con le lacrime agli occhi.