Musica in lutto, addio al grande artista: “Un grande dolore ”. Il mondo della musica rende omaggio ad uno dei suoi protagonisti più eclettici e prolifici. La notizia della sua scomparsa è stata diffusa con un comunicato pubblicato dalla famiglia attraverso i canali ufficiali del musicista. (Continua a leggere dopo la foto…)

Musica il lutto, addio al grande chitarrista

Dalla nota emerge la sofferenza dei familiari che hanno visto il loro caro spegnersi dopo una lunga battaglia contro la malattia, ma anche la volontà di ricordare il suo contributo artistico e l’importanza data al rapporto con i fan. “È con grande dolore che condividiamo la notizia della morte di John Sykes dopo una dura battaglia contro il cancro. – si legge nel post pubblicato sul profilo Facebook ufficiale dell’artista – Sarà ricordato da molti come un uomo con un talento musicale eccezionale, ma per coloro che non lo conoscevano personalmente, era un uomo premuroso, gentile e carismatico la cui presenza illuminava la stanza“. (Continua a leggere dopo la foto…)

L’omaggio ai fan nei giorni prima di morire

I familiari di John Sykes hanno anche voluto alleviare il dolore dei fan citando le menzioni di affetto fatte dal chitarrista nei loro confronti. Fino a qualche giorno prima di morire, infatti, il 65enne avrebbe dimostrato gratitudine per i fan che lo hanno supportato durante tutta la sua carriera. “Nei suoi ultimi giorni, ha parlato del suo sincero amore e gratitudine per i suoi fan che gli sono rimasti accanto in tutti questi anni. Mentre l’impatto della sua perdita è profondo e l’umore cupo, speriamo che la luce della sua memoria spenga l’ombra della sua assenza“.

