ATP Montecarlo, Musetti c’è! Vince in rimonta: giovedì sarà derby con Berrettini

Giovedì, comunque vada, sarà una grande giornata per il tennis italiano al torneo ATP di Montecarlo: Lorenzo Musetti, infatti, ha battuto in rimonta un avversario insidioso come il ceco Lehecka ed è approdato agli ottavi di finale del prestigioso torneo monegasco. E ora affronterà Matteo Berrettini, fresco giustiziere del numero 2 del Mondo Zverev, in un derby dai mille significati.

Lorenzo Musetti ha sorpreso positivamente, riuscendo a vincere una partita sporca e iniziata malissimo. Un risultato ottenuto contro un avversario ostico che sinora lo aveva sempre battuto, oltretutto. Ora l’approdo agli ottavi di finale, dove ad attenderlo ci sarà un incontro molto speciale: Lorenzo infatti affronterà Matteo Berrettini, amico, compagno di nazionale e protagonista come lui di una significativa rinascita.

Il 23enne di Carrara, numero 16 del ranking ATP e 13esima testa di serie del torneo, ha superato in rimonta il ceco Jiri Lehecka (n. 28) con il punteggio di 1-6 7-5 6-2, al termine di un match durato due ore e 19 minuti. Una partita cominciata male – complice anche un clima freddo e umido – ma ribaltata con personalità e concretezza, in un crescendo di intensità e determinazione.

Dopo un primo set complicato, Musetti ha trovato il modo di risalire, imponendo gradualmente il proprio gioco e spingendo Lehecka all’errore. Nel finale, il ceco ha anche manifestato la frustrazione spaccando la racchetta, incapace di opporsi alle trame del gioco di un Musetti finalmente ispirato.

Musetti: “Con Berrettini partita speciale”

“Sono bravo a vincere sporcandomi le mani“, ha dichiarato sorridendo Musetti a fine partita. “Vincere così è ancora più soddisfacente, anche se ovviamente sarebbe meglio iniziare le partite con più convinzione. La partenza a rilento è un aspetto su cui devo lavorare, ma oggi ho dimostrato di saper reagire e di non mollare mai“.

“Affrontare un amico è sempre speciale“, ha detto Musetti sul prossimo match con Berrettini. “Con Matteo c’è grande rispetto, entrambi stiamo rientrando da periodi difficili. Sarà una bella vetrina, non solo per noi, ma per tutto il nostro movimento”.

Si preannuncia una sfida interessante tra due stili differenti ma complementari, ma in ogni caso sarà una festa per il tennis italiano, che vedrà sicuramente un suo rappresentante ai quarti di finale. Peccato però che uno fra Lorenzo e Matteo dovrà lasciare il torneo, e per quello che hanno fatto sinora nessuno dei due lo merita.

